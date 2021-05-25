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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من هم الأكثر عرضة بالإصابة بالقولون؟

القولون
القولون

متلازمة القولون العصبي (IBS)؛ هي مجموعة من الأعراض مثل التشنج وآلام البطن والانتفاخ والإسهال والإمساك، ويعاني الأشخاص المصابين بمرض القولون العصبي من بعض هذه الأعراض لمدة 3 أشهر على الأقل.

ووفقا لما نشره موقع هيلثي، يمكن أن يكون القولون العصبي غير مريح، لكنه لا يؤدي إلى مرض خطير مثل السرطان. كما أنه لا يؤذي الأمعاء الغليظة (القولون) بشكل دائم.

ويمكن لمعظم مرضى القولون العصبي تخفيف الأعراض؛ بالتغيير في النظام الغذائي والأدوية وتخفيف التوتر، وبالنسبة لبعض الناس ، تكون أعراض القولون العصبي أكثر حدة.

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ما الذي يسبب القولون العصبي؟

 

سبب متلازمة القولون العصبي غير معروف، ولا يوجد أيضًا علاج لـ IBS ، ولكن هناك طرق لعلاج الأعراض .

 

من يصاب بمرض القولون العصبي؟

 

القولون العصبي هو أحد أكثر الاضطرابات شيوعًا التي يتم تشخيصها من قبل الأطباء، ويعاني ما يصل إلى 20٪ من البالغين في الولايات المتحدة من أعراض القولون العصبي.

ومن المرجح أن يكون لدى بعض الأشخاص متلازمة القولون العصبي بما في ذلك:

- النساء.
- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا (عادة ما يبدأ القولون العصبي قبل سن 35).
- الأشخاص الذين لديهم فرد من العائلة مصاب بمرض القولون العصبي.

النظام الغذائي الصحة الأمعاء الغذاء الامساك التهاب القولون أعراض القولون العصبي

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