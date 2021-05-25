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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من مطبخك.. 4 حيل لخفض السكرى بدون أدوية

صدى البلد

هل تعانى من داء السكري من النوع 2،  وتخشى من التعرض لمزيد من المضاعفات سيساعدك نظام غذائي صحي  وإدخال بعض الأعشاب إلى نظامك الغذائى للتحكم في مستوى السكر في الدم. 


4 أعشاب 


وهناك سبعة أعشاب قد تكون مفيدة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 ، إليك أبرز هذه الأعشاب وفقا لموقع medicalnewstoday:

1. الصبار


قد يساعد استهلاك لب الصبار في إصلاح وحماية البنكرياس ، فالصبار نبات شائع وله العديد من الاستخدامات المختلفة، ويدرك الكثير من الناس فوائده للعناية بالبشرة ، ولكن قد يكون له أيضًا فوائد أخرى ، بما في ذلك إبطاء تقدم مرض السكري من النوع 2.

 

أفضل نظام غذائي لتقليل خطر مرض السكري من النوع 2

نظام غذائي محكم.. كيف تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري 2

 

2. القرفة

 

القرفة يمكن أن تمنحك مذاق السكر مشروباتك وتضيف حلاوة بدون أي سكر إضافي، فهى تساعد فى انخفاض مستويات السكر وانخفاض في نسبة الدهون الثلاثية، حيث إن دهون الكوليسترول وحساسية الأنسولين كلها علامات مهمة لمرضى السكري.

 

3. الحلبة


الحلبة هي بذور أخرى قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم ، وتحتوي البذور على ألياف ومواد كيميائية تساعد على إبطاء هضم الكربوهيدرات والسكر وهناك أيضًا بعض الأدلة على أن البذور قد تساعد في تأخير أو منع ظهور مرض السكري من النوع 2.

 

4.  الزنجبيل

 

ويساعد الزنجبيل أيضًا في علاج مرض السكري، حيث أظهرت النتائج أن الزنجبيل يخفض مستويات السكر في الدم ، لكنه لم يخفض مستويات الأنسولين في الدم.

 

لهذا السبب ، يقترحون أن الزنجبيل قد يقلل من مقاومة الأنسولين في الجسم لمرض السكري من النوع 2.

 

ومع ذلك ، كان الباحثون غير متأكدين من الكيفية التي يمكن أن يفعل بها الزنجبيل ذلك ويمكن للناس تناول الزنجبيل:عن طريق إضافة مسحوق الزنجبيل أو جذر الزنجبيل الطازج المفروم إلى الطعام النيء أو المطبوخ.

السكري المصابين بداء السكري السكري من النوع 2 مرض السكري من النوع 2 خفض مستويات السكر في الدم

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