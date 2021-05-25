السعودية.. أمطار رعدية على 4 مناطق بالمملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية اليوم الثلاثاء هطول أمطار رعدية على مناطق (نجران، عسير ، الباحة، مكة المكرمة)، لافتا إلى انه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، الشرقية، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة).

وأوضح الوطني للأرصاد السعودية وفقا لما ذكرته صحيفة عاجل أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

كم أعلن المركز السعودي أنه من المتوقع أن تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

وكان قد استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي ، في الرياض، قائد القيادة الوسطى الأمريكية الفريق الأول كينيث مكنزي والوفد المرافق له.

وبحسب صحيفة الوئام السعودية ، فقد جرى خلال اللقاء بحثُ الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في الجوانب الدفاعية والعسكرية، مع التأكيد على أهميتها ودورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المشتركة المبذولة تجاهها؛ بما يخدم أمن واستقرار المنطقة والعالم.