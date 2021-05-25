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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الأردنى : ننسق مع مصر لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.. فيديو

الصفدي
الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن هناك تنسيقا مع مصر وفلسطين، بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الحل السياسي يجب أن يتضمن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

 

وأضاف "وزير الخارجية الأردني"، خلال مؤتمر صحفي له مع نظيره الفلسطيني، أن يوجد تنسيق الجهود للتعامل مع هذه المرحلة الحساسة، التي نحن بسببها اليوم بعد وقف الاعتداء على غزة، وضمان التقدم للأمام باتجاه الأفق السياسي الحقيقي، الذي يشكل السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار التصعيد الذي شاهدناه.

 

وتابع، "إن شاء الله قريبا نأتي لدولة فلسطين لنهنأ  باستقلال الدولة الفلسطينية، ونقوم بما كل تستطع المملكة فعله من جهد لدعم أشقائنا الفلسطينيين وتلبية جميع حقوقهم وخاصة حقهم في الدولة المستقلة".

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