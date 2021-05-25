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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تظاهرات البطالة.. سلطان عُمان يصدر 5 قرارات عاجلة .. تفاصيل

صدى البلد

أصدر السلطان هيثم بن طارق اليوم الثلاثاء، أوامر عاجلة بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، استجابة لمطالب التظاهرات التي خرجت بالأمس بسبب البطالة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية، إن السلطان هيثم بن طارق وجه  بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، بجانب توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات بسلطنة عمان.

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وأضافت الوكالة أنه تم إطلاق مجموعة جديدة من المبادرات التشغيليّة، ضمن اهتمام الحكومة بتوفير فرص عمل للباحثين  عن عمل والمنهيّة خدماتهم في ظل ظروف المرحلة الراهنة المتعلقة بتداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتي أفرزت انكماشًا في أسواق العمل، إضافة إلى التأثيرات الناتجة عن انتشار جائحة كورونا (كوفيد 19)، وذلك على النحو الآتي:

1.  توفير ما مجموعه (2000) ألفا فرصة عمل بالقطاع الحكومي بنظام العقود المؤقتة حسب الاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية في مختلف محافظات السلطنة.

2. توفير ما مجموعه مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف محافظات السلطنة، وستقوم وزارة العمل بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية لذلك.

3. دعم أجور العمانيين الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص بما مقداره (200) مائتا ريال عماني على أن يتحمل صاحب العمل فرق الراتب المتفق عليه لعدد (15000) خمسة عشر ألف فرصة عمل وذلك لمدة سنتين، وستقوم وزارة العمل خلال شهر يونيو القادم بالإعلان عن الضوابط والآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

4. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره (202.500 ) مائتان وريالان وخمسمائة بيسة ولمدة ستة أشهر للعاملين لحسابهم الخاص المؤمن عليهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المتأثرة أعمالهم بسبب الوضع الاقتصادي ومن في حكمهم والبالغ عددهم قرابة (15000) خمسة عشر ألفًا.

5. صرف إعانة شهرية مقطوعة من صندوق الأمان الوظيفي بما مقداره (202.500 ) مائتان وريالان وخمسمائة بيسة للمنهية خدماتهم من العمانيين العاملين بدول مجلس التعاون الخليجي وذلك لمدة ستة أشهر.

وقد أصدر السلطان هيثم بن طارق توجيهاته للجهات المعنيّة بسرعة تنفيذ هذه المبادرات التشغيليّة.

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