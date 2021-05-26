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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عندما خرج على القانون.. حكاية سيارة كريم عبدالعزيز في هذا الفيلم |صور

حكاية سيارة كريم
حكاية سيارة كريم عبد العزيز فى هذا الفيلم

تمكن من أن يثبت نفسه فنيا منذ نعومة اظافره فقد حاز على أدوار طفولية مؤثرة ، ليكبر وتنضج معه موهبته ويقدم لنا أعمالاً ستخلد في تاريخ السينما المصرية ، اعتبره البعض امتدادًا لعمالقة زمن الفن الجميل، فهو ممثل بارع قدم أشكالاً متنوعة من التمثيل إنه الفنان كريم عبدالعزيز، فبين الكوميديا والاكشن وغيرها من الأدوار التي حفرت في اذهان وقلوب محبيه، دوره العبقري في فيلمه " خارج على القانون "، فلا يوجد مجال للمنافسة عنده فهو في مكان آخر ، ليس له منافس من أبناء جيله.

تدور أحداث فيلم " خارج على القانون " حول قصة حياة عمر الوكيل والذي قام بدوره الفنان كريم عبد العزيز، حيث بدأ أولى مشاهد هذا الفيلم وهو يرى مقتل أبيه علي الوكيل امام عينيه وكان قد جسد شخصيته الفنان محمود الجندي، فقد كان يعمل في تجارة المواد المخدرة والممنوعة إلى أن اكتشفت الشرطة أمره وقامت بملاحقته إلى أن أُطلق عليه الرصاص و أرداه قتيلًا.

كان لعلي الوكيل والد عمر شريك في هذه التجارة غير المشروعة لم يكتشف أمره بعد يدعى سيد السويسي الذي قام بأداء شخصيته الفنان الراحل حسن حسني، وكان يحاول دائمًا مساعدة أسرة شريكه بعد مقتله، ولكن عمر كان يرفض هذه المساعدة كونها تعد من أنواع الإحسان، وقام بالعمل مع السويسي منذ طفولته، وشب عمر على الأعمال والتجارات المنافية التي يعمل بها السويسي، إلى أن اكتشف حقيقة تسبب السويسي في مقتل والده فقرر الانتقام منه.

وكانت دائمًا ترافق عمر خلال أحداث فيلم " خارج على القانون " سيارة كانت قد أنتجتها أيقونة صناعة السيارات الأمريكية JEEP ، الشهيرة بإنتاج السيارات ذات قوة الدفع الرباعية الفارهة، لذا اشتق اسمها من كلمتي GENERAL PURPOSES ، أي السيارة ذات الأغراض المتعددة.

والتي تأسست في العام 1941، وقامت بإصدار اول طراز لها في العام 1943 والذي كان يحمل اسم السيارة ويلز الحربية.

تعتبر إصدارات شركة صناعة السيارات الأمريكية JEEP، هي الأشهر بين فئات السيارات ذات قوة الدفع الرباعية، والتي تتصدر دائمًا قائمة السيارات الأكثر مبيعًا، وذلك لاكتسابها قاعدة جماهيرية عريضة، إبان طرحها للطراز الأشهر في الحرب العالمية الثانية " ويلز ".

وظهرت السيارة JEEP خلال أحداث فيلم خارج على القانون من الطراز GRAND CHEROKEE موديل عام 2000، والذي استمد قوته من خيارين من المحركات، أولها مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 130 حصانًا.

متصل بناقل حرة يدوي الأداء، والمحرك الثاني من 6 أسطوانات بسعة 4000 سي سي، ليولد قوة 190 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 

جدير بالذكر ان فيلم خارج على القانون بطولة كل من " كريم عبدالعزيز، حسن حسني، محمود الجندي، أحمد سعيد عبد الغني، إنعام سالوسة، مايا نصري، سلوى محمد علي، ضياء عبدالخالق، أحمد صيام، محسن منصور، شيري عادل، فادي خفاجة، هادي خفاجة، عبدالعزيز مخيون، سامي مغاوري" ومن تأليف بلال فضل، و إخراج أحمد نادر جلال، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 20 ديسمبر من العام 2007.

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