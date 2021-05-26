عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في تيجراي

الأمم المتحدة تحذر
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة محتملة في إقليم تيجراي

في مذكرة لمجلس الأمن، حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة من وجود "خطر جَدِّي بحدوث مجاعة" في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا؛ إذا لم تتم زيادة المساعدات خلال الشهرين المقبلين، داعيا إلى اتخاذ  إجراءات عاجلة.

وقال مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "من الواضح أن الأشخاص الذين يعيشون في تيجراي يواجهون الآن زيادة كبيرة في انعدام الأمن الغذائي نتيجة الصراع.. وأن أطراف النزاع يُقيدون الوصول إلى الغذاء"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وبحسب الوكالة، ينص قرار صادر عام 2019، أنه على الأمم المتحدة إرسال تنبيه إلى مجلس الأمن؛ عندما يُهدد صراع ما بحدوث مجاعة في أيّ منطقة أو دولة.

تحرك عاجل ضد آبي أحمد بعد استخدام إثيوبيا أسلحة محرمة دوليا في تيجراي

كل ما تريد معرفته عن عقوبات أمريكا على إثيوبيا بسبب تيجراي.. تفاصيل

وبدأت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عملية عسكرية في نوفمبر الماضي، ضد إقليم تيجراي، حيث ارتكبت القوات مجازر وجرائم إنسانية تقلق المجتمع الدولي.

وذكرت الأمم المتحدة في المذكرة أن  "هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لكسر الحلقة المفرغة بين النزاع المسلح والعنف وانعدام الأمن الغذائي".

وتابع لوكوك: "أدعو أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء الأخرى لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع حدوث مجاعة".

وأشار إلى أنه مع "استمرار الدمار والعنف ضد المدنيين حالياً في تيجراي؛ هناك 20% على الأقل من السكان يواجهون، اليوم، انعدام أمن غذائي".

وأوضح المسؤول الأممي، أن النزاع في تيجراي أسفر عن نزوح نحو مليوني شخص، وقتل وجرح مئات المدنيين، مشيرا إلى "انتشار الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الشنيع على نطاق واسع ومنهجي، وتدمير بنى تحتية ومرافق عامة وخاصة ضرورية لبقاء المدنيين، بما في ذلك مستشفيات وأراضٍ زراعية".

وأكد أنه رغم التحسن الملحوظ في مارس الماضي، وتعاون السلطات على المستوى المحلي؛ لكن وصول المساعدات الإنسانية ككل، قد تدهور في الآونة الأخيرة.

اثيوبيا الأمم المتحدة إقليم تيجراي تيغراي عقوبات إثيوبيا خبار العالم مجاعة تيجراي

موضوعات متعلقة

نبأ عاجل.. الخارجية السودانية تعلن بدء إثيوبيا في ملء سد النهضة

تحرك عاجل ضد آبي أحمد بعد استخدام إثيوبيا أسلحة محرمة دوليا في تيجراي

ماذا بعد العقوبات الأمريكية.. متخصص يكشف السيناريو المتوقع في إثيوبيا

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تعلن إحصائية صادمة بشأن سلالة كورونا الهندية

أكبر من تمثال الحرية.. كويكب ضخم يمر على كوكب الأرض غدا

باقة أقل من 250 ألف جنيه..3 سيارات "هاتشباك" ألمانية فى سوق المستعمل

بعد جدل القبض على صحفي في طائرة.. ما تأثير الإجراءات الصارمة المتخذة ضد بيلاروسيا؟

بيلاروسيا تعلن إغلاق سفارتها في كندا.. و"ترودو" يهدد بتشديد العقوبات

تشمل العلاوات| 5 اختصاصات لـ المجلس القومي للأجور.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

شاهد.. وصلة رقص مثيرة لـ رانيا يوسف بفستان تايجر جريء .. فيديو

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ