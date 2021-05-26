تصريح مثير من ترامب بشأن تسرب كورونا من مختبر ووهان

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، أنه شبه متأكد من أن فيروس كورونا تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، وذلك تزامنا مع تقارير تقول إن 3 باحثين بمختبر ووهان أصيبوا بالمرض في نوفمبر 2019.

وقال دونالد ترامب، في بيان: "يتفق الجميع الآن على أنني كنت على حق عندما قلت في وقت مبكر جدا أن مدينة ووهان الصينية هي مصدر فيروس كورونا "كوفيد-19".

وتابع ترامب في بيانه: "بالنسبة لي كان الأمر واضحا منذ البداية، لكنني تعرضت لانتقادات شديدة كالعادة.. الآن كلهم ​​يقولون "لقد كان على حق".. شكرا لكم".

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، في وقت يطالب فيه مسؤولو الصحة العامة في الولايات المتحدة، بمصداقية أكثر وتحقيق أعمق للوصول إلى منشأ فيروس كورونا، لكن حتى الآن لا يوجد دليل قاطع على تسرب "كوفيد-19" من مختبر ووهان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر 18 عالما بارزا، رسالة، في مجلة Science، تدعو إلى مزيد من التحقيق في أصل "كوفيد-19"، معتبرين أن النظريات حول تسربه مختبر ووهان "قابلة للتصديق".

ويشار إلى أن ترامب، قال، في إبريل 2020: إن إدارته تدرس هذه النظرية، وإنها "منطقية"، وبعدها بأسبوع، أكد أن