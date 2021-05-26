خدمات تهمك| درجات الحرارة اليوم.. الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض.. أهداف قانون صندوق الوقف الخيري

يقدم موقع صدى البلد تقريرا شاملا عن أخبار الخدمات التي قدمها خلال الـ24 ساعة الماضية، للقرا، في السطور التالية:



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