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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

اكتشف الفرق بين الفطر
اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بعد انتشار كورونا فى الهند عادت بعض الأمراض النادرة من جديد كان أبرزها الفطر الأصفر والأسود والأبيض .. فما أهم سمات هذه الأمراض الثلاثة والفرق بينهما؟

قال الدكتور مجدى  بدران خبير المناعة المصرى  وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن انخفاض المناعة السبب الرئيسي وراء الإصابة بأخطر الأمراض ومن بينها الفطر الأصفر والأسود والأبيض .

وعرض "مجدى " فى تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد " الإخباري ، أهم الفروق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض.

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الفطر الأسود 


نادر ولكنه زاد فى الآونة الأخيرة بسبب انخفاض المناعة فى الهند  خاصة بعد انتشار فيروس كورونا ،بالرغم من انتشار الكورونا فى العالم لكن ثلاثة عوامل سهلت له العصف بالهند ، هى :

أخذ المواطنين للكميات كبيرة من المضادات الحيوية اعتقاداً بأنها ستوفر على المصابين بالكورونا البحث عن سرير فى المستشفى وتعجل بالشفاء .

استعمال أدوية الكورتيزون اعتقاداً بأنها ستعالج الكورونا دون مراعاة آثارها الجانبية.

سوء التغذية فى الهند جعل الكثير من سكانها يعانون من ضعف المناعة بجانب إهمال مرضى السكرى للعلاج.

 

الفطر الأبيض

فوضى العلاجات العشوائية للكورونا خاصة المضادات الحيوية والأدوية المثبطة للمناعة، والكورتيزون ، ومرض السكر، والملابس الضيقة، والتدخين، و تراكم السموم فى الكبد وهى السبب فى انتشار الفطر الأبيض بجانب سوء التغذية .


الفطر الأبيض عبارة عن مجموعة  من الفطريات متعددة الأشكال لديها القدرة على أن تتحول من شكل لآخر للتعايش مع الظروف البيئية المختلفة وتسبب بقعاً بيضاء واحمراراً وألماً في الفم والحلق، وأكثر شيوعًا لدى الذين يعانون من ضعف المناعة، وسوء تغذية ، ويصاحبه التعب والإرهاق وآلام المفاصل، وتسبب أيضاً التهابات الجهاز التناسلي أو المسالك البولية المتكررة، والجهاز الهضمي والعديد من التهابات الجيوب الأنفية المزمنة.

الوقاية سهلة بالبعد عن التوتر وعدم استخدام المضادات الحيوية وأدوية الكورتيزون إلا  بأمر الطبيب، وعدم تكرارها بدون إذنه . 


الفطر الأسود يسبب الحمى وتورم الوجه من جانب واحد والصداع واحتقان الأنف أو الجيوب الأنفية وألم في الصدر وضيق في التنفس وأحيانا آلام في البطن وغثيان وقيء ونزيف بالجهاز الهضمي.
 

الفطر الأصفر


يبدأ الفطر الأصفر بالانتشار داخليًا ويؤثر على الأعضاء الحيوية بشكل كبير مما يستنفذ طاقة المريض المصاب وتصبح أعراضه أكثر خطورة.
الأسباب غير معروفة، ولكن هناك اعتقادًا بأن الظروف الصحية السيئة قد تكون السبب الجذري كالرطوبة الزائدة.

أعراض الفطريات الصفراء هى : الخمول ، وفقدان شديد للشهية، والتعب والإرهاق، واضطراب عملية الهضم، وتسرب القيح، وإبطاء التئام الجروح، فقدان الوزن بشكل غير عادي، وضعف التمثيل الغذائي، في بعض الحالات يؤثر على العين .

الفطر الأبيض
الفطر الأبيض
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الفطر الأصفر
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