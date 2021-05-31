فيلم أقوى من الحب .. قصة دخول ميمي جمال المجال الفني في سن 9 سنوات

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها بعد تقديمها لفيلم "أقوى من الحب" بطولة عماد حمدي وشادية ومديحة يسري في طفولتها اشتركت في فيلم آخر من إخراج عز الدين ذو الفقار، ثم فضلت استكمال دراستى حتى بلغت سن 13 سنة .

وأضافت جمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة عبر فضائية أون أن أن سر دخولها المجال الفني في صغرها يعود إلى كونها كانت تتلقى تعليمها في مدرسة فرنسية، وكان برفقتها تلميذة تربطها قرابة بمساعد مخرج يدعى عبد الله بركات.

وتابعت الفنانة ميمي جمال، أنها قابلت وقتها المخرج عز الدين ذو الفقار الذي طالبني بالبكاء فقلت له: مافيش حاجة تخليني أعيط ، فقال لي: عارفة لو كنتي عيطتي مكنتش هاخدك، لانك لو عملتي كده هيبقى بكاء تمثيل مش حقيقي ، فخدني وقلي كده عندك إحساس.

وأشارت جمال إلى أن أنها بدأت مسيرتها الفنية في عمر صغير عندما كانت في عمر التاسعة عبر فيلم " أقوى من الحب ".