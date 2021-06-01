فى اليوم العالمي للحليب .. تعرف على فوائده الكاملة

تحتفل الدول فى الأول من يونيو كل عام باليوم العالمى للحليب وفى هذا الإطار نكشف فوائد اللبن الكاملة حيث يستطيع حماية الانسان من عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية ويساعد فى علاج بعضها أبرزها السرطان وعلاج الحموضة.

نعرض لكم فوائد اللبن الكاملة وفقا لما جاء فى موقع “ lifehack ” .

بشرة مذهلة



عرفت كليوباترا ما كانت تفعله عندما استحمّت بالحليب فمن أهم فوائد اللبن الحفاظ على بشرة ناعمة ونضرة ومتوهجة، هذا بفضل الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجلد، نحن لا نقول أنك تملء حوض باللبن والاسترخاء فيه، ولكن شرب كوبين على الأقل يوميًا سيوفر لك هذه الميزة.

أسنان قوية



من أشهر فوائد اللبن امداد الجسم بالقدر الكاف من الكالسيوم، وهذا بالضبط ما تحتاجه أسنانك، بالإضافة إلى ذلك يساعد الحليب على منع تسوس الأسنان وتسوسها، ولا يستطيع جسمك امتصاص الكالسيوم إلا عندما يكون فيتامين د موجودًا ، لذا تأكد من أن الحليب الذي تشربه مدعم بفيتامين د.

صحة العظام



الأطفال يحتاجون لشرب الحليب لصحة العظام والنمو السليم. ومع ذلك ، كما أن البالغين يمكنهم الاستفادة من شرب الحليب للمساعدة في الحفاظ على قوة عظامهم مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام، تأتي هذه الفائدة من الكالسيوم الموجود في الحليب، ويحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم.

نمو العضلات



الحليب مفيد أيضًا في تحسين نمو العضلات بسبب احتواءه على البروتين، ويشرب العديد من الرياضيين الحليب بعد التمرين ، لأنه يوفر للجسم العناصر الغذائية الأساسية اللازمة للتعافي، بالإضافة إلى ذلك يساعد الحليب على منع وجع العضلات ويجدد السوائل التي فقدتها أثناء النشاط البدني.

فقدان الوزن



أثبتت الدراسات أن النساء اللواتي يشربن الحليب يوميًا أكثر عرضة لفقدان الوزن من النساء الأخريات ويُنصح بتناول كوب أثناء العشاء أو عند تناول الفاكهة.

تقليل التوتر



بفضل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الحليب ، يمكن أن يعمل على تقليل التوتر، بعد يوم طويل وشاق في المكتب ، اجلس واشرب كوبًا دافئًا من الحليب، هذا يساعد على تخفيف توتر العضلات وتهدئة أعصابك.

تخفيف أعراض الدورة الشهرية



تعاني العديد من النساء من أعراض الدورة الشهرية ثبت أن من فوائد اللبن أنه يريح الجسم ويقلل من الآثار السلبية التي تتعرض لها المرأة أثناء الدورة الشهرية.

يزيد الطاقة



يعتبر الحليب مفيدًا للعديد من الأشياء ولكن هل تعلم أنه رائع أيضًا لزيادة الطاقة فعندما تكافح من أجل قضاء يومك وتحتاج إلى القليل من الانتعاش ، احصل على كوب من اللبن المثلج وستشعر بالحيوية في أي وقت من الأوقات.

علاج الحموضة المعوية



هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على الأحماض التي تسبب حرقة المعدة وواحدة من أبسط وألذ الطرق لتخفيف هذا الألم هو شرب كوب من الحليب ويساعد الإحساس بالبرودة وقوام اللبن الكثيف على تغطية المريء وبطانة المعدة لمنع حرقة المعدة.

مكافحة الأمراض



على مدى العقود القليلة الماضية ، وجد الباحثون أن الحليب يساعد في منع العديد من الأمراض المختلفة، يتضمن ذلك قدرته على المساعدة في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل خطر الإصابة بالسكتات الدماغية.

ومن أهم فوائد اللبن التى لايعرفها كثيرون هى تقليل إنتاج الكبد للكوليسترول ، ويساعد على تحسين البصر، ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.