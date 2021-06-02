عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حيل سريعة لمنع الإصابة بالتهاب اللثة

صدى البلد

التهاب اللثة هو حالة شائعة لدى الكثير من النساء و تشير الدراسات إلى أن تقلبات هرمونات الاستروجين والبروجسترون خلال فترة الحمل يمكن أن تسبب ضعف الأوعية الدموية الدقيقة  وخاصة الأوعية الدموية الفموية ، مما يجعل النساء الحوامل عرضة للإصابة بالتهابات الفم و اللثة أثناء الحمل. 

 وفقا لموقع بولد سكاى الهندى  من المعروف أن المستويات العالية من الإستروجين تسبب التهاب اللثة  أثناء الحمل إلى جانب مشاكل الأسنان الأخرى

الوقاية خير من العلاج .. أسباب التهاب اللثة

أسباب التهاب اللثة 

تعد النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الفم معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بهذه الحالة ويحدث التهاب اللثة بشكل رئيسي بسبب سوء نظافة الفم و من المعروف أن التهاب اللثة الموجود مسبقًا أثناء الحمل يؤدي إلى تفاقم الحالة.

 تشير إحدى الدراسات إلى أن خطر الإصابة بالتهاب اللثة أثناء الحمل يكون أكثر عند النساء مع تقدم العمر بسبب  التغييرات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون

 يمكن أن يؤدي التغيير في هرمونات الستيرويد إلى زيادة تدفق الدم في أنسجة الفم ، مما يجعلها حساسة ومنتفخة وضعيفة. هذا يؤدي إلى نزيف اللثة والتهاب اللثة .

كل ماتريد معرفته عن أمراض اللثة وأنواعها

استخدام موانع الحمل الفموية

 تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب اللثة أثناء الحمل  تورم اللثة خاصة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط رائحة الفم الكريهة و تختفي أعراض التهاب اللثة بعد الولادة. 

 كيفية منع التهاب اللثة أثناء الحمل؟ 

نظف أسنانك مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

 تناول الأطعمة الصحية مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

 تجنب المشروبات الغازية والعصائر الحلوة تجنب الأطعمة النش

اسباب التهاب اللثة خطر الإصابة بالتهاب اللثة اللثة كيفية منع التهاب اللثة أثناء الحمل التهاب اللثة أثناء الحمل

موضوعات متعلقة

أساس صحة الفم .. كيف تحمى نفسك من التهاب اللثة .. اكتشف أهم الأسباب وطرق علاج متعددة

ترشيحاتنا

شوقي غريب يكشف موقف صلاح من قائمة طوكيو.. وسبب انضمام إمام عاشور

"الداخلية" تكشف ملابسات فيديو تعدي بعض الأشخاص على معاق ذهنيًا

تعرف علي طريقة التظلم وتسوية المنازعات الجمركية وفقا للقانون

الزمالك: سددنا مستحقات "ساسي" وننتظر الموافقة لفتح حساب التبرعات

حريق ضخم في سفينة تابعة للجيش الإيراني

كريم عبد العزيز يعلن تعافي والده من فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

الصحة تعلن سبب انخفاض نسبة الإصابات بكورونا ..فيديو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

وفاة المذيع السعودي فهد الشايع بعد معاناة طويلة مع المرض

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

ادعولها .. إيمي سمير غانم تثير القلق حول حالة دلال عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق والطماطم .. وصفات متنوعة وفوائد متعددة

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم عمران يكتب: كورونا والوعى

هبة الزياد تكتب: لا تخذل نفسك

خالد جزر يكتب: اجعل تحيا مصر شعارًا تهتدي به

محمود البسيوني يكتب: لاتيأسوا.. ستشرق من جديد

رمضان البيه يكتب: أحوال أهل سلوك طريق الله تعالى

خالد الشناوي يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ