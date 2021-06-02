حيل سريعة لمنع الإصابة بالتهاب اللثة

التهاب اللثة هو حالة شائعة لدى الكثير من النساء و تشير الدراسات إلى أن تقلبات هرمونات الاستروجين والبروجسترون خلال فترة الحمل يمكن أن تسبب ضعف الأوعية الدموية الدقيقة وخاصة الأوعية الدموية الفموية ، مما يجعل النساء الحوامل عرضة للإصابة بالتهابات الفم و اللثة أثناء الحمل.

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى من المعروف أن المستويات العالية من الإستروجين تسبب التهاب اللثة أثناء الحمل إلى جانب مشاكل الأسنان الأخرى

أسباب التهاب اللثة

تعد النساء اللواتي يعانين من مشاكل في الفم معرضات بشكل متزايد لخطر الإصابة بهذه الحالة ويحدث التهاب اللثة بشكل رئيسي بسبب سوء نظافة الفم و من المعروف أن التهاب اللثة الموجود مسبقًا أثناء الحمل يؤدي إلى تفاقم الحالة.

تشير إحدى الدراسات إلى أن خطر الإصابة بالتهاب اللثة أثناء الحمل يكون أكثر عند النساء مع تقدم العمر بسبب التغييرات في مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون

يمكن أن يؤدي التغيير في هرمونات الستيرويد إلى زيادة تدفق الدم في أنسجة الفم ، مما يجعلها حساسة ومنتفخة وضعيفة. هذا يؤدي إلى نزيف اللثة والتهاب اللثة .

استخدام موانع الحمل الفموية

تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب اللثة أثناء الحمل تورم اللثة خاصة بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط رائحة الفم الكريهة و تختفي أعراض التهاب اللثة بعد الولادة.

كيفية منع التهاب اللثة أثناء الحمل؟

نظف أسنانك مرتين يوميًا بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

تناول الأطعمة الصحية مثل الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.

تجنب المشروبات الغازية والعصائر الحلوة تجنب الأطعمة النش