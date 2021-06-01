لبنان.. بيان هام من وزارة الصحة حول فايزر لمواجهة كورونا

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية، بيانا بشأن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدة أنه قيد الدراسة ولن يعطي لمن هم دون الـ60 عامًا.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال بيان الوزارة إن اللجنة التنفيذية للقاح كورونا وبالتعاون مع المراكز المعتمدة للقاح، تسعى وفق الخطة الوطنية لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين وبأقرب فرصة ممكنة، وبالتالي فإن موعد ماراثون فايزر والفئة العمرية التي سيتم استهدافها به لا يزالان قيد الدراسة.

يأتي ذلك خلافًا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد أن هذا الماراثون لن يغطي من هم دون الـ60 عامًا.

ولا تزال أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في لبنان تنخفض كل يوم وسط استمرار حملة التلقيح في البلاد.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وكان من ضمن الحالات التي سجلتها وزارة الصحة اللبنانية، 220 إصابة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في لبنان الى 540630.

وتم تسجيل 6 حالات وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات في لبنان إلى 7735 حالة.