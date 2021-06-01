عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. بيان هام من وزارة الصحة حول فايزر لمواجهة كورونا

لقاح فايزر
لقاح فايزر

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية، بيانا  بشأن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدة أنه قيد الدراسة ولن يعطي لمن هم دون الـ60 عامًا.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، قال بيان الوزارة إن اللجنة التنفيذية للقاح كورونا وبالتعاون مع المراكز المعتمدة للقاح، تسعى وفق الخطة الوطنية لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين وبأقرب فرصة ممكنة، وبالتالي فإن موعد ماراثون فايزر والفئة العمرية التي سيتم استهدافها به لا يزالان قيد الدراسة.

لبنان.. إحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى السعودية

لبنان.. انخفاض جديد في إصابات كورونا بفضل حملات التلقيح

يأتي ذلك خلافًا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد أن هذا الماراثون لن يغطي من هم دون الـ60 عامًا.

ولا تزال أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في لبنان تنخفض كل يوم وسط استمرار حملة التلقيح في البلاد.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وكان من ضمن الحالات التي سجلتها وزارة الصحة اللبنانية، 220 إصابة محلية.

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في لبنان الى 540630.

وتم تسجيل 6 حالات وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات في لبنان إلى 7735 حالة.

لبنان فيروس كورونا لقاح كورونا لقاح فايزر التلقيح بـ فايزر

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من الصحة السعودية عن التلقيح ضد كورونا

فايزر تهدد إسرائيل بتأجيل شحنات لقاح كورونا

العراق.. اجراءات جديدة لإجبار المواطنين على تلقي لقاح كورونا

فرنسا تبدأ إنتاج لقاح فايزر-بايونتيك المضاد لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

بعد دعوة الفصائل.. أحمد موسى: السيسي يتحرك بسرعة في ملف القضية الفلسطينية

مسن يهدد صاحب مطعم كباب بالسلاح .. رفض ارتداء الكمامة

وقف الطيران.. قرار عاجل من فيتنام بسبب سلالة كورونا الخطيرة

سحر السنباطي : بناء علاقات صحية وقوية بين الأسر والأطفال وتقديم حلول للمشكلات اليومية ضرورة

لبنان.. بيان هام من وزارة الصحة حول فايزر لمواجهة كورونا

محافظة الجيزة تؤجل موعد قرعة المتقدمين لـ حجز وحدات الإسكان بأكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد.. التموين: حذف أصحاب هذه البطاقات من الدعم في تلك الحالة

تسريب صوتى.. أحمد موسى يعرض فيديو لأبي أحمد يشعل غضب الإثيوبيين.. شاهد

بالتواريخ.. 16 يومًا إجازة للمصريين في شهر يوليو

بادر بالحجز.. بشرى سارة للمصريين.. شقة بـ 153 ألف جنيه وعليها تخفيض 10 آلاف دعما من وزارة الاسكان

عبدالقادر مش راجع .. ورطة جديدة لـ موسيمانى برعاية مدرب سموحة

النفط يقفز إلى أعلى مستوى له في عامين

ألمانيا تعلن تجاوز موجة كورونا الثالثة .. لهذه الأسباب

الصحة تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي ودلال عبدالعزيز.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالسعر والمواصفات.. تعرف على إمكانيات نيسان GTR في الإمارات ..صور

حلق ذقنه.. تحدٍ غريب بين لاعب تشيلسي ومراسل تليفزيوني|فيديو

التهام ساندوتش وعلبة بطاطس دفعة واحدة.. صاحبة أكبر فم في العالم تتحدى|فيديو

لدغته كوبرا سابقا.. مصير صادم لرجل نام في حضن أخطر ثعبان على الأرض|صور

فيديو

فيديوجراف.. وباء قادم من الصين بسلالة جديدة

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز ووائل الابراشي

فيديوجراف.. أب يدهن ابنه بالعسل ويتركه للحشرات.. ما القصة؟

الهجوم على هدف مُعادٍ|رئيس الأركان يشهد ختام التدريب العسكري"حماة النيل"بالسودان.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

فاطمة يوسف تكتب: 8 أساليب لعلاج الصدمة عند الأطفال

رجب الشرنوبي يكتب: قفزة في الهواء

أيات الجارحي تكتب: فقدان الذاكرة الإنفصالي

د.صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: مِياه النِّيِلِ

دعاء عبدالقادر تكتب: الطاووس

رمضان البيه يكتب: والسابقون السابقون أولئك المقربون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: برنياع والأرشيف النووى الإيرانى

نادية صبره

معركة مأرب الفيصلية

د.طارق منصور

وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

د.عمرو الديب

منتدى سانت بطرسبرج – اقتصاد الواقع الجديد

د.سالم الكتبي

«الجني» و«القمقم» في إيران

ريهام مازن

تجربتي مع أسترازينيكا !

كريمة أبو العينين

الأولة فى العدل.. إسمعونى

د.مجدي بدران

اليوم العالمى لمكافحة التدخين

اﻟﻤﺰﻳﺪ