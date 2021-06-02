نشرة أخبار العالم.. أردوغان يشن هجومًا على بايدن.. المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي في جولة خليجية لبحث أزمة سد النهضة.. وألمانيا تعلن تجاوز موجة كورونا الثالثة

شهدت الساحة العالمية والإقليمية خلال الساعات القليلة الماضية، تطورات عدة، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونستعرض أبرزها فيما يلي:



نواب بالشيوخ الأمريكي يطالبون بالضغط على اسرائيل للسماح بإعادة إعمار غزة

أرسل 17 من الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية توني بلينكين لحثه على الضغط على إسرائيل للسماح بدخول المواد اللازمة لإعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

الجيش السوداني: قواتنا انتشرت على أراضينا بحدود أثيوبيا.. ونراجع اتفاقية القاعدة الروسية

أكد رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول محمد عثمان الحسين، أن الاراضي التي انتشرت فيها القوات السودانية على حدود إثيوبيا، هي أراضي سودانية.



قبل أسبوعين من لقائهما المرتقب.. أردوغان يشن هجومًا على بايدن

شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، هجومًا على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووصفه بأنه أصبح "محاميًا لدى الأرمن".



العراق يسجل 3 حالات وفاة بالفطر الأسود

أعلن المتحدث باسم مديرية صحة السليمانية في العراق الدكتور ياد نقشبندي، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بالفطر الأسود في محافظة السليمانية.



أول تعليق من أمريكا حول فضيحة التجسس على أوروبا

أعلن الولايات المتحدة الأمريكية، الاستعداد للعمل مع أوروبا بشأن قضية التجسس الأمريكي على الدول الحلفاء لأمريكا.



وقف الطيران.. قرار عاجل من فيتنام بسبب سلالة كورونا الخطيرة

اعلنت السلطات في فيتنام، إغلاق مطار "هانوي باي الدولي" أمام حركة الطائرات القادمة من الخارج حتى يوم 7 يونيو الجاري، عقب الإعلان عن اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.



لبنان.. بيان هام من وزارة الصحة حول فايزر لمواجهة كورونا

أصدرت وزارة الصحة اللبنانية، بيانا بشأن لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، مؤكدة أنه قيد الدراسة ولن يعطي لمن هم دون الـ60 عامًا.



جيش الاحتلال يعلن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية.



الخارجية الفلسطينية تستدعي سفراء دول أوروبية للاحتجاج

استدعت الخارجية الفلسطينية، سفراء كل من النمسا والتشيك وبريطانيا وبلغاريا، على خلفية التصويت السلبي لبلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في كل من مجلس حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية.



لافروف: دول الغرب تحاول تسييس التحقيق في منشأ فيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم " الثلاثاء" أن دول الغرب تسعى إلى تسييس المسألة المتعلقة بمنشأ فيروس "كورونا".



ألمانيا تعلن تجاوز موجة كورونا الثالثة .. لهذه الأسباب

أعلنت السلطات الألمانية، خفض مستوى خطورة انتشار فيروس كورونا، من "مرتفع جدا" إلى "مرتفع"، ما يعكس تجاوز البلاد الموجة الثالثة من الوباء.



بشأن سد النهضة.. المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي في جولة تشمل قطر والإمارات والسعودية

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توجه المبعوث الأمريكي الخاص بشأن القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، في جولة تشمل الإمارات والسعودية وقطر وكينيا، في محاولة لإيجاد مخرج بشأن أزمة سد النهضة.



نتنياهو يتلقى ضربة موجعة من الرئيس الإسرائيلي

أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الثلاثاء، رفض طعنا قدمه حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "الليكود"، في قانونية مسعى أحد خصومه اليمينيين لرئاسة الحكومة الجديدة.



بريطانيا تسجل صفر وفيات بـ فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديد بفيروس كورونا لأول مرة منذ تفشي الفيروس في البلاد.



الصحة العالمية توافق على منح لقاح سينوفاك حق الاستخدام الطارئ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



لإصلاح ما أفسده نتنياهو .. وزير الدفاع الإسرائيلي يقوم برحلة مكوكية إلى أمريكا

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمحاولة الإضرار بعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة.



سقوط حاوية.. الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن انقلاب سفينة أممية بميناء الحديدة

أفادت مصادر مطلعة بأن سبب انقلاب السفينة التابعة لـ الأمم المتحدة في ميناء الحديدة هو سقوط حاوية أثناء رفعها.