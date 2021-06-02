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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احمِ بشرتك من حب الشباب باتباع نصائح بسيطة

صدى البلد

إذا كانت بشرتك معرضة لـ حب الشباب؛ فقد يزيد موسم الصيف من مخاوفك، لذا اعتنِ ببشرتك بالنصائح البسيطة التى يقدمها موقع “برايت سايد” للتخلص من مشاكل الجلد هذا الصيف:

1. الكريم الواقي من الشمس


يسبب حب الشباب تهيج الجلد ، ويمكن أن يكون مؤلمًا في بعض الأحيان يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تفاقم الأمور و المساهمة في الاحمرار والالتهاب.

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2. اغسلي وجهك مرتين في اليوم

غسل وجهك مرتين يوميًا بغسول لطيف أو الماء فقط يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في مساعدتك على تجنب حب الشباب، في الوقت نفسه، تأكدي من عدم المبالغة في غسل وجهك؛ لأن ذلك قد يسبب الجفاف.

3. الترطيب هو المفتاح


يعتقد الكثيرون أن البشرة المعرضة لحب الشباب يجب أن تبقى بعيدة عن المرطبات، ولكن هذا في الواقع يسبب ضررًا كبيرًا.

4. رذاذ الوجه وتهدئة البشرة


غالبًا ما يؤدي التعرض لأشعة الشمس إلى تهيج البشرة، ويمكن أن يساعدك الاحتفاظ برذاذ وجه طبيعي على تهدئة البشرة، فقط أضيفي زجاجة من ماء الورد أو رذاذ اللافندر إلى حقيبتك؛ حتى لا يتفاقم حب الشباب خلال فصل الصيف. 

5. اختيار مقشر لطيف

 التقشير يخلصك من خلايا الجلد الميتة، ويتلاشى معه علامات حب الشباب، ويقلل أيضًا من الاسمرار الناجم عن التعرض لأشعة الشمس، ويمكنك استخدام القهوة لتقشير البشرة. 

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