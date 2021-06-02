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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت | اعتقال خليجي حوّل منزله لوكر للدعارة والمخدرات

اعتقال خليجي حوّل
اعتقال خليجي حوّل منزله لوكر للدعارة والمخدرات

تمكنت أجهزة الأمن في دولة الكويت من القبض على خليجي الجنسية في العقد الرابع من العمر يقوم بإدارة وكر للدعارة وتجارة وبيع الحشيش والشبو في منزله بمنطقة الصليبية.

 

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، نقلاً عن مصدر أمني قوله إن مباحث الصليبية تلقت معلومات سرية من مصادرها بأن خليجيا ذاع صيته ونشاطه بين المراهقين في تحويل منزله إلى وكر للرذيلة وبيع المخدرات بعد شكوى تقدم بها عدد من جيرانه بسبب شبهات تحوم حول هذا الشخص.

 

وأوضحت أن الأمر استدعى مراقبة المنزل وصاحبه، حيث تم القبض عليه متلبسا وأحيل إلى التحقيق ثم اجراء البصمة، التي أظهرت أنه من أصحاب السوابق وصادر بحقه حكم بالحبس، فتم إحالته إلى السجن المركزي.

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وأضاف المصدر أن مباحث الصليبية تمضي قدما في ملاحقة من يريد الإضرار بالمجتمع وإغراقه بالمخدرات، والتسبب في ذعر أمني واجتماعي من خلال سلوك خارج عن الآداب العامة ومنافيا للأخلاق والقانون.

وتطبق السلطات في دولة الكويت عقوبات رادعة على تجار المخدرات، كما تعمل على مكافحة جرائم الدعارة من خلال الكشف عن شبكات الدعارة السرية والقضاء عليها.

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