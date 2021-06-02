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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب يطالب بحصر شامل لطلبات تراخيص البناء بعد تطبيق الاشتراطات الجديدة

عقار
عقار

طالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وزارة التنمية المحلية تقديم حصر شامل لكافة طلبات استخراج تراخيص البناء وفقا للمنظومة الجديدة والاشتراطات التى شرعت الحكومة فى تطبيقها بشكل تجريبى منذ شهر تقريبا، وذلك فى الأحياء التى شملها تطبيق القرار، وطبيعة العمل وفقا للمنظومة الجديدة التى من المفترض أنها قائمة على التذليل والتيسير على المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب، فى بيان صحفى له أن الهدف من الإحصائية الوقوف على مدى إقبال المواطنين على التقديم وفقا لهذه الاشتراطات، وهل حال التطبيق على أرض الواقع اتفقت الفلسفة مع الواقع العملى، ام ان هناك عقبات، بالإضافة للوقوف على بعض العقبات التى تواجه المواطنين سواء فى عملية استخراج التراخيص، خاصة وأن هذه المنظومة بها العديد من الخطوات التى وغن كانت على الورق بسيطة وميسرة من الممكن أن تكون معقدة على الأرض.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك بعض المناطق التى بدأت الحكومة تطبيق الاشتراطات الجديدة بها ولكن لم يتقدم سوى أرقام بسيطة، وهذا العزوف يعود إلى أن الاشتراطات الجديدة لا تتناسب مع طبيعة بعض المناطق، مما يستلزم ضرورة إعادة النظر فى هذه المنظومة وعدم تعميمها بشكل عام على جميع المدن والأحياء، وأن يكون لكل مدينة أو حى طبيعة خاصة، مؤكدا أن هذه الاحصائية ستكون هى المؤشر على المضى قدما نحو استكمال تطبيق الاشتراطات أو إعادة النظر فيها بما يضمن تحقيق مصلحة المواطن وإعلاء المصلحة العامة.

وكانت الحكومة بدأت فى تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التي تم اختيارها للتطبيق التجريبي بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بداية من 1 يوليو 2021.

وزارة التنمية المحلية الحكومة الاشتراطات الجديدة للبناء المدن الأحياء

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