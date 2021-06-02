تعرف على مخاطر الإفراط في مشاهدة التلفزيون على المخ

حافظ على عقلك

كشفت دراسة جديدة أن مشاهدة التلفزيون بكثرة في منتصف العمر يمكن أن يتسبب في تقلص عقلك ويؤدي إلى تراجع قدرتك على التفكير بشكل صحيح.

قام باحثون من جامعة ألاباما في برمنغهام وجامعة كولومبيا في نيويورك بفحص عادات مشاهدة التلفزيون المبلغ عنها ذاتيًا وحجم المخ وصحة مجموعات المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسينيات والسبعينيات من العمر.

ثبت أن التمارين والنشاط البدني يفيدان صحة الدماغ ، لكن الباحثين أرادوا معرفة تأثير السلوك المستقر على الدماغ.

ووجدوا أن قضاء الكثير من الوقت في الالتصاق بالتلفاز خلال منتصف العمر أدى إلى مستويات أعلى من التدهور المعرفي وانخفاض حجم المخ في وقت لاحق من الحياة.

أولئك الذين شاهدوا الكثير من البرامج التلفزيونية في منتصف العمر لديهم انخفاض بنسبة 6.9 في المائة في الوظيفة المعرفية بحلول الوقت الذي كانوا فيه في السبعينيات من العمر وانخفاض بنسبة 0.5 في المائة في المادة الرمادية مقارنة بأولئك الذين شاهدوا القليل من التلفزيون.

قال الفريق إن الانخراط في سلوكيات صحية بين 45 و 64 ، بما في ذلك الحد من وقت مشاهدة التلفزيون ، "قد تكون عوامل مهمة لدعم صحة الدماغ في وقت لاحق من الحياة".

مخاطر الإفراط في مشاهدة التلفزيون

كشفت دراسة جديدة أن مشاهدة التلفزيون بكثرة في منتصف العمر يمكن أن يتسبب في تقلص عقلك ويؤدي إلى تراجع قدرتك على التفكير بشكل صحيح.

كشفت دراسة جديدة أن مشاهدة التلفزيون بكثرة في منتصف العمر يمكن أن يتسبب في تقلص عقلك ويؤدي إلى تراجع قدرتك على التفكير بشكل صحيح.

قال الباحثون إن الإدراك يشمل قدرات المرء على التذكر والتفكير والعقل والتواصل وحل المشكلات، ومع زيادة متوسط ​​العمر المتوقع ، هناك أيضًا زيادة في الضعف الإدراكي والخرف.

قال الفريق إن شيخوخة السكان مع عوامل متعددة لا تدعم صحة الدماغ قد تؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص المصابين بالخرف.

في جميع أنحاء العالم ، يتم تشخيص أكثر من سبعة ملايين حالة خَرَف جديدة سنويًا ، وبحلول عام 2050 سيزداد انتشار المرض بنسبة تصل إلى 264 في المائة.

في حين لا يوجد علاج للخرف ، أظهر تقرير حديث أن ما يقرب من 40 في المائة من التشخيصات في جميع أنحاء العالم قد يتم منعها أو تأخيرها.

يمكن القيام بذلك عن طريق تعديل اثني عشر عامل خطر بما في ذلك التمرين ، وفقًا لأحد مؤلفي الدراسة بريا بالتا من جامعة كولومبيا.

لفهم تأثيرات السلوك المستقر أثناء منتصف العمر على صحة الدماغ بشكل أفضل ، نظرت الفرق في معلومات مشاهدة التلفزيون التي تم جمعها خلال منتصف العمر - 45 إلى 64 - من المشاركين في دراسة الولايات المتحدة العصبية الإدراكية الأوسع.

سُئل المشاركون عن مدى مشاهدة التلفزيون في أوقات الفراغ ، مع عدم استناد الردود المبلغ عنها ذاتيًا إلى ساعات محددة ولكن على إطار زمني عام.

ركزت دراسة بالتا على التدهور المعرفي وخطر الإصابة بالخرف ، في حين ركزت دراسة مرتبطة أجرتها كيلي بيتي غابرييل من جامعة ألاباما على علامات الدماغ الهيكلية من فحوصات تصوير الدماغ.

في الدراسة التي أجرتها Palta ، كان هناك 10700 مشارك بالغ يبلغ متوسط ​​أعمارهم 59 عامًا ومعظمهم من الإناث الذين قدموا تقييمات ذاتية الإبلاغ عن عاداتهم التلفزيونية.

تم الانتهاء من ذلك خلال ثلاث زيارات بين عامي 1987 و 1995 ، حيث أفاد 6463 أن عادات المشاهدة لديهم لم تتغير على مدار السنوات الثماني.

في هذه الدراسة ، وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع الأشخاص الذين لديهم عادات مشاهدة منخفضة، فإن أولئك الذين يتمتعون بمشاهدة معتدلة أو عالية لديهم انخفاض بنسبة 6.9 في المائة في الوظيفة المعرفية على مدى 15 عامًا من الزيارة الأولى إلى الاختبارات النهائية.