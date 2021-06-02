ارتفاع القمح المورد لشون وصوامع بورسعيد لـ 15 ألف طن

أكد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والمطاحن، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم، الأربعاء، الموافق 2 يونيو، 15 ألفا و700 طن، مشدداً على الجهات المسئولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى تواجد لجان المتابعة اليومية والتى تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أى معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء أعمال الفرز والاستلام.

ومن جانبه، أشار المحاسب ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إلى ارتفاع إجمالي الكميات الموردة عن العام الماضي بنسبة تخطت الـ ‎%‎174، وذلك منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد هذا العام بلغ 15 ألف و600 فدان، منهم 3200 فدان بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والباقي بالجنوب.