اندلاع حريق ضخم بـ مصفاة نفط في إيران.. فيديو

اندلع حريق ضخم في مصفاة نفط جنوبي العاصمة الإيرانية طهران.

قال عام الطوارئ في محافظة طهران الإيرانية إن النيران اشتعلت في أحد خطوط الطوارئ للغاز المسال في مصفاة طهران.

وأظهرت مقاطع فيديو كثافة الدخان الناجم عن الاحتراق في المصفاة المتواجدة بالقرب من بلدة شهيد بهشتي في مدينة الري.

وانتقلت فرق الإطفاء للتعامل مع الحريق، وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن الدخان المتصاعد يمكن رؤيته من أجزاء مختلفة من العاصمة طهران.

ولم يتم الإعلان بعد عن سبب الحريق بالتحديد، وإذا كان هناك ضحايا من عدمه.