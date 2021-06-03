سمية الخشاب تكشف عن أصعب مشاهدها بـ مسلسل موسى .. فيديو

كشفت النجمة سمية الخشاب خلال ندوتها بموقع صدى البلد عن اصعب مشاهدها بمسلسل “موسى” والذى خاضت به السباق الرمضانى الماضى .

وقالت سمية الخشاب :" من أكثر مشاهد المسلسل صعوبة مشهد رمى الأطفال فى الحلقة الأخيرة "

وتابعت سمية الخشاب :" من اصعب مشاهد حياتى واتفاجئب به على الشاشة بعد رؤيته"

عبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بنجاح أغنية أوعدك مع المطرب الشعبي عمر كمال ، وتصدرها التريند الأول عبر اليوتيوب.

وكتبت سمية الخشاب من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"رقم واحد ترند worldwide الحمد لله بص شوف ملبن مصر بيعمل ايه ".

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.