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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مراسلون بلا حدود تطلب من الجنائية الدولية التحقيق في مقتل 11 صحفيًا أفغانيًا

صدى البلد

 طلبت منظمة (مراسلون بلا حدود) من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في قضايا مقتل 11 صحفيًا وإعلاميًا أفغانيًا منذ عام 2020.


وذكرت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية أن المنظمة طلبت من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة التحقيق في مثل هذه القضايا، والتي يمكن اعتبارها جرائم حرب، بموجب المادة 15 من قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية.


وفقًا للتقرير، طلبت مراسلون بلا حدود من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إدراج جرائم القتل هذه في الجرائم المرتكبة في أفغانستان منذ عام 2003 والتي فوضت بالتحقيق فيها من قبل دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في مارس 2020. وبهدف مقاضاة المسؤولين، طلبت مراسلون بلا حدود تحديد ما إذا كان ينبغي معاملتها كجرائم حرب أو كفئة أخرى من الجرائم التي حددها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، مثل الجرائم ضد الإنسانية.


ويدفع الصحفيون ثمنًا باهظًا في أفغانستان منذ أن غزت الولايات المتحدة وحلفاؤها حكومة طالبان وأطاحوا بها في عام 2001. وقُتل ما لا يقل عن 100 صحفي، في حين تم تدمير أو مهاجمة أكثر من 60 وسيلة إعلامية وتوجيه مئات التهديدات ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.

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