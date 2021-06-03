أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

أصبح الأفوكادو طعامًا شائعًا بشكل متزايد في السنوات الأخيرة ، وخاصة لأحتوائه على الكثير من الفوائد الصحية،

كما يمكن أن يكون الأفوكادو بديلاً ممتازًا للدهون لن يجعل طعم الحلويات مثل الأفوكادو، وإنها مليئة بالعناصر الغذائية ويمكن أن تكون جزءًا مفيدًا من نظام غذائي متوازن.

1. مصدر كبير للبوتاسيوم



يساعد المعدن في تنظيم وظيفة الأعصاب ونقل العناصر الغذائية إلى الخلايا، ويعمل البوتاسيوم أيضًا على مكافحة ارتفاع ضغط الدم ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية .

وقال مركز السيطرة على الأمراض إن المستويات العالية من الصوديوم يمكن أن تزيد من ضغط الدم ، ويسمح البوتاسيوم بمغادرة المزيد من الصوديوم للجسم من خلال البول، وهذا بدوره يخفض ضغط الدم.

2. إنها مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة



الدهون الأحادية غير المشبعة هي جزيئات دهنية لها رابطة كربون واحدة غير مشبعة، وبعبارات بسيطة ، إنها دهون غير مشبعة تعمل على خفض نسبة الكوليسترول الضار دون التأثير على الكوليسترول الجيد HDL.

عندما يكون لديك الكثير من الكوليسترول الضار ، فإنه يتصلب على طول حواف الشرايين ويضيقها ، وفقًا لمايو كلينك، يقلل هذا من تدفق الدم عبر الشرايين ، مما قد يتسبب في حدوث جلطات دموية ومضاعفات طبية أخرى.

3. كما أنها غنية بالألياف

يحتوي الأفوكادو على ما يقرب من 7 جرامات (0.25 أوقية) من الألياف لكل 100 جرام (3.5 أوقية) ،

كما إن الأطعمة التي تحتوي على المزيد من الألياف تميل إلى إبقائك مشبعًا لفترة أطول من الأطعمة منخفضة الألياف، وهذا يجعل الأفوكادو خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يراقبون أوزانهم .

4. الأفوكادو غني بحمض الفوليك



يمكن أن يساعد حمض الفوليك في منع العيوب الخلقية ، وخاصة تلك التي تؤثر على دماغ الطفل والعمود الفقري ، خلال الأسابيع الأولى من الحمل ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، وإن حوالي نصف حالات الحمل في الولايات المتحدة غير مخطط لها ، ولهذا السبب من المهم لجميع النساء في سن الإنجاب الحصول على ما يكفي من حمض الفوليك كجزء من نظامهن الغذائي المعتاد.

المصدر edition



