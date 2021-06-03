خاص| وائل الفشني: شعرت أن تجسيد شخصية عبده الحامولي بـ"ألمظ وسي عبده" كبير عليّ

كشف المطرب وائل الفشنى كواليس مشاركته في مسرحية "ألمظ وسي عبده"، وسر قبوله تلك التجربة وكيف استعد لها.

وقال خلال حضوره ضيفا على موقع صدى البلد: “استفدت كثيرا من تجربة مسرحية ”حدث في بلاد السعادة" مع المخرج مازن الغرباوي، وهو من حمسني للتواجد في "ألمظ وسي عبده" ولكن شعرت أن تجسيد شخصية بحجم المطرب عبده الحامولي كبير علي".

وتابع: "هذه ليست التجربة الأولى لي في التمثيل وقد شاركت قبل ذلك مع الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "سلطانة المعز" وساعدني هذا كثيرا في التجربة، ولكن كان هناك بعض الخوف من الوقوف على المسرح ولكن المخرج مازن الغرباوي قال لي "ادي للمسرح هيديك" وبالفعل حصلت على ردود فعل قوية جدا، وكنت أحرص على قراءة القرآن قبل الصعود على المسرح.

وكان كشف الفنان وائل الفشني عن الصعوبات التي واجهته في مسرحية "ألمظ وسي عبده" التي عرضت منذ فترة على مسرح البالون، ومن المقرر أن تعرض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": "العرض لم يكن سهلا واحتاج مني الكثير من التدريبات لكي أقف على تفاصيل الشخصية وقرأت كثيرا وجلست مع المخرج مازن الغرباوي وتحدثنا عن ما يريده، ولكن كان هناك بعض المواقف التي أتعرض لها على المسرح، حيث أقوم بنسيان بعض الجمل المقرر أن أقولها، ولكن لسرعان ما تداركت الموقف".

وحل المطرب وائل الفشني ضيفا على موقع صدى البلد السبت، وتحدث عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية، وكشف تفاصيل مشاركته في مسرحية “ألمظ وسي عبده”.

يتناول العمل السيرة الذاتية لـ ألمظ وعبده الحامولي، وذلك من خلال تسليط الضوء على تاريخهما الفني والغنائي، الذي كان بمثابة أيقونة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

"ألمظ وسي عبده" تأليف وأشعار د. مصطفى سليم، تصميم ديكور ومناظر محمد هاشم، تصميم أزياء مروة عودة،تأليف موسيقى أحمد مصطفى،تصميم استعراضات سالي أحمد، جرافيك و مابينج محمد المأموني، تصميم إضاءة عز حلمي، تنسيق مناظر سماح نبيل ، تصميم دعاية مصطفي عوض، ماكير لمياء محمود، كوافير محمد شاكر، مخرجان منفذان كريم محروس و نور السيد، إخراج مازن الغرباوى.

الجدير بالذكر أن "ألمظ وسي عبده" إنتاج وزارة الثقافة المصرية تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده.