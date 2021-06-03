بالأسعار .. أرخص 5 سيارات في الكويت لـ موديلات 2021|صور

تلعب القيمة السعرية والتسويقية دورًا كبيرًا في أركان معادلة شراء السيارات الجديدة، و التي قد تختلف من شخص إلى آخر بحسب الميزانية المحددة، إلى جانب الاحتياجات والتجهيزات المطلوبة، و التي تتنوع باختلاف الفئات المقدمة من قبل كل صانع.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأرخص 5 سيارات لـ موديلات 2021 داخل السوق الكويتي.

1 – شيري تيجو 3 موديل 2021

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، بقوة 136 حصان، و 182 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 175 كيلومتر/ساعة، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة من طراز CVT، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.5 لتر لكل 100 كم.

و يبلغ سعر السيارة شيري تيجو موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها 4100 دينار.

2 – سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021

تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة 82 حصان، و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6 لتر/100 كم، و بهذه الامكانيات تستطيع السيارة ان تصل من 0 لـ 100 خلال 12.5 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة سوزوكي سويفت ديزاير موديل 2021 بقيمة قدرها 2950 دينار.

3 – شيري اريزو 5 موديل 2021

تعتمد شيري اريزو 5 على محرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصان، و 141 نيوتن/متر من عزم الدوران، و سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة، وتتسارع السيارة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

و تقدم السيارة عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 4700 دينار.

4 – ميتسوبيشي اتراج موديل 2021

تحتوي ميتسوبيشي اتراج موديل 2021 على محرك بسعة 1200 سي سي، قادر على إنتاج قوة قدرها 76 حصان، و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 4.8، و تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء، و تصل السيارة من 0 لـ 100 كم، في غضون 14 ثانية.

و يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2021 داخل السوق الكويتي بقيمة قدرها :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل GLX BASE 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 3,000 دينار.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل GLX MID OPTION 2021 محرك 1200 سي سي بسعر 3,200 دينار.

5 – سوزوكي بالينو موديل 2021

تنتمي بالينو إلى فئة الهاتشباك بينما زودت بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 91 حصان، و 130 نيوتن/متر من عزم الدوران، و سرعة قصوى تصل إلى 170 كم/ساعة، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات.

و تأتي سوزوكي بالينو موديل 2021 داخل السوق الكويتي للسيارات عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 3,500 دينار.