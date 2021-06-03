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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تكشف كواليس لقب "ملبن مصر" ..فيديو

سمية الخشاب ومحمد
سمية الخشاب ومحمد رمضان

كشفت سمية الخشاب خلال ندوتها بصدى البلد عن كواليس إطلاق لقب " ملبن مصر " عليها.

 

وقالت :" في أحد مشاهد مسلسل موسي ؛ قال لي محمد رمضان هو في ملبن بيتكسر.. ومن هنا جاء اللقب ".


أضافت" بعدها جمهوري أطلقوا هاشتاج سموه " ملبن مصر " .. ولم يضايقني اللقب ".

 

كما كشفت سمية عن أصعب مشاهدها في المسلسل :" المشهد الأخير كان صعبا للغاية ؛ وإلقاء الأطفال والحريق ".

 

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سمية الخشاب: كل واحد يستحق البطولة المطلقة حتي لو مش موهوب.. فيديو


عبرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بنجاح أغنية أوعدك مع المطرب الشعبي عمر كمال ، وتصدرها التريند الأول عبر اليوتيوب.

 

وكتبت سمية الخشاب من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام:"رقم واحد ترند worldwide الحمد لله بص شوف ملبن مصر بيعمل إيه ".

 

وشاركت سمية الخشاب، في السباق الرمضاني بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

 

محمد رمضان سمية الخشاب هبه مجدى مسلسل موسى فيديو محمد رمضان ملبن مصر اغنية اوعدك

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