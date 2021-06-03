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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد مشاركته في مباراة الأهلي الوديه أمام فريق مصر للتأمين التي انتهت بالتعادل.
 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالآتي: "‏‎لازم يديله ماتشات كاملة عشان يقلل من توتره وتشتيته طالما رجل كهربا في الملعب هينسجم اكتر وهيفيد الفريق جدا.. كمان مع الفورمة اللي هتعلى لازم لازم يسيبه في الملعب" و'‏واضح جدا الضغط اللي على كهربا ده ميمنعش إنه لاعب كبير وعنده كنترول على الكورة".

 وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 2-2 مع فريق مصر للتأمين، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار التحضير لمباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شارك في المباراة العديد من العناصر الشابة، كما اطمأن موسيماني المدير الفني على العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة في تجربة قوية ومفيدة، لتجهيز أوراقه الفنية قبل مواجهتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

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