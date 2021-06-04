عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من كهربا بعد تعرضه لحادث سير

صدى البلد

تعرض محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لحادث سير بسيارته الخاصة ما أدى الي تحطم الجانب الأيمن من السيارة 
 

ونشر محمود كهربا صورة لسيارته وأثار الحادث عليها وعلق قائلا :"قدر الله ما شاء فعل الحمد لله على كل شيء ".

في سياق آخر كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن طبيعة علاقته بـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عقب الخلاف الذي كان بينهما خلال الفترة الماضية .

وأضاف موسيماني في تصريحات لـ قناة “ الأهلي ” أن خلافه مع كهربا انتهي تماما خاصة بعد اعتذار اللاعب واعترافه بـ خطأه مشددا على أن كهربا يعد مثل “ ابنه ” ويخوض المران حاليا بتركيز شديد وحريص على أن يشارك أساسيا مع الفريق. 

وتابع أن جميع اللاعبين لديهم الفرصة للمشاركة بشكل أساسي والملعب هو الفيصل مشددا أنه لا يظلم أي لاعب حيث أن اللاعبين عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم للمشاركة بشكل أساسي والظهور بشكل أفضل من اللاعب المشارك أساسيا في نفس المركز
 

Screenshot_٢٠٢١٠٦٠٤-١٣٠٥٣٨_Instagram
Screenshot_٢٠٢١٠٦٠٤-١٣٠٥٣٨_Instagram
السيارة محمود كهربا النادي الأهلي كهربا موسيمانى

ترشيحاتنا

ملامح من تاريخ القدس..كتاب ينشر لأول مرة في جناح الأزهر بمعرض الكتاب القادم

ملخص وأهداف مباراة الارجنتين وتشيلي في تصفيات كأس العالم

العثور على كتلة شعر ببطن شاب بمطروح.. التفاصيل الكاملة

انطلاق الامتحانات العملية لـ دبلوم الصم وضعاف السمع .. غدا

خريطة انقطاع المياه بالقاهرة الكبرى.. اعرف منطقتك

وزيرة التخطيط: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بعد خمسة أشهر من التراجع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشال جثمان غريق في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية

ضريبة كورونا.. خصم 1% شهريا من مرتبات 12 جهة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدا يصاحبه رياح محملة بالأتربة في عدة مناطق

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كهربا يتعرض لحادث سيارة

اتحاد الكرة يحدد موعد تطبيق تقنية الـvar في كأس مصر

كيلو الفراخ بـ 19 جنيها..ننشر أسعار الدواجن والأرانب والبط اليوم

حدث ليلاً .. الصحة تعلن انخفاض الإصابات .. محافظة القاهرة تعلن وظائف جديدة.. والداخلية تحل لغز فيلا الفنان سيد رجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ