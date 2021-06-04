أول تعليق من كهربا بعد تعرضه لحادث سير

تعرض محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لحادث سير بسيارته الخاصة ما أدى الي تحطم الجانب الأيمن من السيارة



ونشر محمود كهربا صورة لسيارته وأثار الحادث عليها وعلق قائلا :"قدر الله ما شاء فعل الحمد لله على كل شيء ".

في سياق آخر كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن طبيعة علاقته بـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عقب الخلاف الذي كان بينهما خلال الفترة الماضية .

وأضاف موسيماني في تصريحات لـ قناة “ الأهلي ” أن خلافه مع كهربا انتهي تماما خاصة بعد اعتذار اللاعب واعترافه بـ خطأه مشددا على أن كهربا يعد مثل “ ابنه ” ويخوض المران حاليا بتركيز شديد وحريص على أن يشارك أساسيا مع الفريق.

وتابع أن جميع اللاعبين لديهم الفرصة للمشاركة بشكل أساسي والملعب هو الفيصل مشددا أنه لا يظلم أي لاعب حيث أن اللاعبين عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم للمشاركة بشكل أساسي والظهور بشكل أفضل من اللاعب المشارك أساسيا في نفس المركز

