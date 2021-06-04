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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية تقدم روشتة طبية للحفاظ على الجسم من السمنة المفرطة

دعاء سهيل، خبيرة
دعاء سهيل، خبيرة التغذية

 

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية الحاصلة على دكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل ببريطانيا، إن هناك 3 أجهزة مسؤولة عن الحرق داخل الجسم، وهم الغدة الدرقية والرحم والمرارة، مشددة على ان التقدم في السن يتسبب في حدوث مشاكل في الحرق.
 

وأضافت "دعاء سهيل" خلال حوارها ببرنامج "مش بالحجم" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن بعد سن الأربعين يحدث بعض الخلل للهرمونات داخل جسد المرأة وعليه  يحدث تراكم لخلايا الدهون حول الخصر، مشددة على ضرورة حصولها على كورس علاجي يحتوي على الحوارق، مثل بعض الأعشاب والبرتقال المر والقهوة الخضراء.


وشددت خبيرة التغذية:  على ضرورة استخدام كورس علاجي يخدم الحالة الصحية للمريض، منوه إلى أن الكورس المستخدم لعلاج السمنة المفرطة لا يؤثر على المرضى الحوامل، نتيجة كونه مواد عشبية طبيعية 100%.
 

وأكدت على أن الحالة الصحية تختلف من شخص إلى آخر وعليه يجب أن يتم متابعة المريض طبيا من قبل الفريق حتى نحصل على النتيجة المطلوبة في أقصر وقت.
 

التغذية العلاجية الغدة الدرقية السمنة المفرطة فقدان الوزن اخبار التوك شو

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