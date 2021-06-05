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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار النجوم

قبل اكتشاف علاج لحالتها.. رحلة أنجلينا جولي مع السرطان منذ سنوات

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

تعيش الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي -التي بلغت أمس عامها الـ 46- انتعاشة سينمائية ملحوظة بعد انشغال لعدة سنوات بالإنتاج وتربية أبنائها عقب انفصالها عن زوجها براد بيت. 

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وتصدرت أنجلينا جولي، مؤشرات البحث تزامنًا مع عيد ميلادها، ولكن في هذه المناسبة، تم اكتشاف علاج جديد لسرطان الثدي، الذي أصيبت به، ونتج عنه إجراءها عمليتين جراحيتين قبل 8 سنوات، إذ كشفت دراسة جديدة اجريت مؤخرا عن سرطان الثدي من قبل باحثون في معهد لندن لأبحاث السرطان، أنهم تمكنوا من تحقيق طفرة في علاج مرض سرطان الثدي، باستخدام عقار أطلقوا عليه "أولاباريب"، بعد العلاج الكيميائي.

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، بأن العلاج يساعد المرأة المصابة بـ سرطان الثدي وبعد الانتهاء من العلاج الكيميائي، في تقليص خطر عودة سرطان الثدي الوراثي أو انتشاره على نطاق واسع.
 

إصابة أنجلينا جولي بـ السرطان

في بداية عام 2013، أعلنت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ونجمة هوليود أنجلينا جولي، في عمود نشر في مجلة نيويورك تايمز، عن أنها أجرت عملية إزالة المبايض وقنوات فالوب بعد أن أبلغها الأطباء أنها قد ورثت عن أمها احتمالات الإصابة بالسرطان.


وفي معرض إيضاحها لسبب إعلانها خبر العملية التي خضعت لها، كشفت جولي البالغة من العمر 39 عاما، عن أنّ ذلك يأتي "لإشعار النساء الأخريات المعرضات لاحتمال الإصابة بالسرطان بالخيارات المتوفرة لتجنب الإصابة".

وكتبت أنجلينا "أشعر بأنوثتي التي تلزمني بالخيارات التي أنتخبها لنفسي ولأسرتي، لا أريد أن يقول أطفالي "توفيت أمنا بسبب سرطان المبيض".

وتعيش الممثلة الأمريكية مع زوجها براد بيت وهو شريكها في بطولة معظم أفلامها ويعيلان أسرتهما الكبيرة، وخضعت للعملية المذكورة الأسبوع الماضي، وكشفت عن أن الأطباء قد أكدوا لها أنها معرضة للإصابة بسرطان المبيض باحتمال 50 % لأسباب وراثية.

وسبق لأنجلينا جولي أن خضعت لعملية إزالة الثدى للوقاية من إصابتها بسرطان الثدي في عام 2013 بعد أن أعلنت من خلال مجلة نيويورك تايمز أيضا أنها معرضة للإصابة بسرطان الثدي باحتمال 87 %.

وقد أشاد المعجبون بها ومحبوها والناجون من السرطان والأطباء المختصون بصراحتها الهادفة بالإعلان عن تلك الإصابة آنذاك، واعتبرت منذ ذلك الحين مصدر إلهام لكثير من النساء عبر العالم.

 

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