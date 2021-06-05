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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

70 سنة في الحكم.. أول احتفال للملكة إليزابيث منذ بداية كورونا

الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث

تستعد العائلة المالكة البريطانية لإقامة أول حفل تنصيب كبير منذ بداية جائحة كوفيد-19، حيث تم الإعلان اليوم عن الحفل الذي سيقام في قصر ملكي بخلاف قصر باكنجهام، المقر الرسمي للملكة في لندن.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، لن يقام الحفل في قصر باكنجهام، الذي يعد المكان الرسمي للفعاليات الضخمة، وبدلا من ذلك ، سيتم تنظيم الحدث ، المقرر عقده في 23 يونيو ، على بعد مسافة قصيرة في قصر سانت جيمس.

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وسيتم إقامته بالقرب من قصر سانت جيمس بسبب العمل الجاري لتحديث الخدمات في المقر الملكي، وسيتم تسليم حوالي 100 مستلم أوسمة الشرف، وكذلك سيكون الحدث بعيدا عن قلعة وندسور ، حيث قضت الملكة الكثير من الوقت خلال تفشي الوباء، والتي تعد أيضًا مكانًا لعدد من الاحتفالات.


وسيتضمن الحفل تكريم عدد من الحاصلين على درجات الشرف، ويأتي هذا الإعلان بعد أن تم الكشف أمس أن الملكة ستلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته جيل في 13 يونيو الجاري، وفي بيان صدر أمس ، تم التأكيد على أنها ستستضيف الرئيس والسيدة الأولى في قلعة وندسور الأحد المقبل.

وسيلتقي بايدن (78 عاما) بالملكة (95 عاما) بعد اقامته في كورنوال لحضور قمة مجموعة السبع التي تستمر من 11 يونيو وحتى 13 يونيو، وسيكون الرئيس الأمريكي الثالث عشر الذي التقت به الملكة منذ اعتلائها العرش عام 1953، وهناك تكهنات بأن أمير ويلز ودوقة كورنوال سيلتقيان أيضًا بالزوجين الأمريكيين أثناء زيارتهما إلى المملكة المتحدة.

ويأتي الاجتماع بعد أشهر فقط من أداء بايدن اليمين كرئيس، في تناقض صارخ مع الرئيس السابق دونالد ترامب الذي لم يلتق بالملكة لمدة عامين، حيث كانت الزيارة الأخيرة لترامب للمكلة في بريطانيا ، في يوليو 2018.

كذلك، تم الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن أن البريطانيين سيستمتعون بعطلة رسمية لمدة أربعة أيام في الصيف المقبل للاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة حيث تحتفل الأمة بمرور 70 عامًا على العرش.


لم يتم حتى الآن ذكر أسماء أفراد العائلة المالكة في الخطط ، لكن من المحتمل أن يحضر أمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة كامبريدج وأعضاء آخرون في النظام الملكي مناسبات مختلفة، ستقام حفلة موسيقية في قصر باكنجهام - خلال الحفلة البلاتينية في القصر - وذلك يوم السبت من عطلة نهاية الأسبوع.

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