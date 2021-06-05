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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة طفل فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة منددة بالإستيطان

صدى البلد

أصيب طفل فلسطيني بالرصاص، اليوم /السبت/، خلال مواجهات اندلعت بقرية كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، عقب انطلاق مسيرة أسبوعية منددة بالاستيطان.


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا الرصاص باتجاه المسيرة، ما أدى إلى إصابة طفل داخل منزله، نقل على أثرها إلى مستشفى رفيديا بنابلس لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق وقد عولجوا ميدانيا.


وفي سياق متصل، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشاركين بوقفة تضامنية منددة بنية الاحتلال تهجير إحدى العائلات من حي الشيخ جراح، شمال القدس المحتلة.


وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في الوقفة وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.


وأكد المشاركون في الوقفة أنها تأتي لمساندة العائلات المهددة بالتهجير القسري من منازلها من حي الشيخ جراح، لصالح المستوطنين.


وردد المشاركون الهتافات المنددة بسياسات الاحتلال العنصرية، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير المقدسيين من منازلهم.


على صعيد آخر، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مزارعين في بلدة حوسان من الدخول والعمل في أراضيهم الواقعة داخل إحدى المستوطنات الجاثمة على أراضي الفلسطينيين.


واعتصم مزارعون أمام أراضيهم احتجاجا على منعهم من دخولها والعمل فيها.


ونقلت الوكالة الفلسطينية عن أحد المزارعين قوله إن قوات الاحتلال منعتنا اليوم من الدخول والعمل في أراضينا بمنطقة قديس التي تقع داخل مستوطنة (بيتار عيليت) الجاثمة عنوة على أراضي حوسان".


وأضاف أن مساحة الأراضي التي يمنع أصحابها من دخولها نحو 100 دونم يزرعها أصحابها، مؤكدا أن الاحتلال يفرض عليهم قيودا تحد من عملهم بها.. وتابع: "لن نسمح للاحتلال بسرقة أراضينا مهما حدث".


وأشار إلى أن الأهالي في هذه المنطقة يعانون من اعتداءات المستوطنين خلال العمل بالأرض، من خلال سرقة المعدات الزراعية، وسرقة الثمار الموسمية، وتعرضهم للضرب من المستوطنين، مضيفا أن الاحتلال يفتشهم ويدقق في هوياتهم كلما ذهبوا إلى الأرض.
 

فلسطين الاحتلال الاسرائيلي المجتمع الدولي عنصرية الضفة الغربية القدس المحتلة المستوطنات قوات الاحتلال الإسرائيلي

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