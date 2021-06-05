عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. 82994 مخالفة عدم لبس كمامة منذ بداية جائحة كورونا

الكمامة
الكمامة

شددت مديريات الشرطة بالمحافظات والإدارات الأمنية المعنية فى البحرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا للمساهمة في الحد من زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة، وذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الوقت الراهن.

وأكدت مديريات الشرطة فى البحرين على أهمية دور أفراد المجتمع كافة في الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا عبر البقاء في المنازل والخروج لقضاء الحاجات الضرورية، مع الالتزام بارتداء كمامة الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ، بالإضافة إلى تجنب التجمعات العائلية والمخالطة كونهما من أهم الأسباب في انتشار الفيروس وزيادة عدد الحالات القائمة.

كما قامت مديريات الشرطة بالمحافظات والإدارات الأمنية المعنية ومنذ بدء الجائحة وحتى تاريخ 2 يونيو الجاري باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 82994 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في الأماكن العامة، واتخاذ 9570 إجراءً للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، والقيام بــ 11084 حملة توعوية.

txt

البحرين تغلق 4 مساجد بسبب كورونا

txt

البحرين تعلن عن معلومات جديدة بشأن لقاحات كورونا

كما تلقى مركز الإسعاف الوطني منذ بدء الجائحة 15132 بلاغا خاصا بجائحة كورونا، حيث باشرها واتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع هذه الحالات ، بالإضافة إلى أن المعدل اليومي للحالات التي يتم نقلها والاستجابة لها من قبل الإسعاف الوطني، سواء من الحالات القائمة لفيروس كورونا أو حالات الطوارئ العادية بلغ 400 حالة ، فيما قامت آليات إدارة النقل بـ 36662 حركة تم خلالها نقل 100428 حالة منذ بدء الجائحة.

في ذات السياق ، تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني دورها في الحد من انتشار الفيروس، حيث قامت منذ بدء الجائحة بتنفيذ 314533 عمليات تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية والشوارع والطرقات وغيرها، مع مواصلة عقد الدورات التدريبية حول الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الاحترازي في المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد المشاركين في الدورات التي نظمها الدفاع المدني 2238 من المؤسسات والشركات الخاصة ومختلف الجهات الحكومية، فيما بلغ عدد المتطوعين منذ شهر مارس العام الماضي 6134 متطوعاً ، بالإضافة إلى الإشراف على 2209 عمليات تطهير وتعقيم شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 شخصاً من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.

مديريات الشرطة بالمحافظات البحرين الإجراءات الاحترازية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فيضان وغرق.. خبير يكشف مفاجأة تهدد سلامة سد النهضة ..فيديو

إتجار بالبشر.. الرئيس التونسي: الحلول الأمنية ليست كافية لمعالجة مشكلة الهجرة

أحمد موسى: حجز إثيوبيا مترا واحدا من المياه مؤشر خطر وأطالب الدولة بهذا الأمر

باستثمارات 7 مليارات دولار.. هيئة قناة السويس وضعت حجر الأساس لمشروع بتروكيماويات

فشل فني..هاني رسلان يكشف تطورًا خطيرًا فى الملء الثانى لـ سد النهضة

هذه الإصابة تحرم عمر مرموش من ودية المنتخب الأوليمبي وجنوب إفريقيا الأولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة سد النهضة.. السودان يحذر من عواقب وخيمة بسبب تعنت إثيوبيا

نهال عنبر تكشف لـ صدى البلد آخر تطورات حالة دلال عبد العزيز

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرار صارم من شوقي غريب تجاه نجم الأهلي فى معسكر العين السخنة

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

خزنة ضخمة في منزله .. ثروة محمد رمضان تهدد مستقبله

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

يتشاجر عاريا.. تسريب فيديو لزين مالك في موقف غريب.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركا فى نطاق الأسطول الشمالى.. صور

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

فيديو

شاهد.. قارئ كف تنبأ بمصير سمير غانم وجورج سيدهم قبل 40 عاما

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر وأفريقيا والعالم

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الحضن

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ