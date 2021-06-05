البحرين.. 82994 مخالفة عدم لبس كمامة منذ بداية جائحة كورونا

شددت مديريات الشرطة بالمحافظات والإدارات الأمنية المعنية فى البحرين على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا للمساهمة في الحد من زيادة الانتشار وارتفاع عدد الحالات القائمة، وذلك في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الوقت الراهن.

وأكدت مديريات الشرطة فى البحرين على أهمية دور أفراد المجتمع كافة في الالتزام بالإجراءات الوقائية واتباع التعليمات الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا عبر البقاء في المنازل والخروج لقضاء الحاجات الضرورية، مع الالتزام بارتداء كمامة الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة ، بالإضافة إلى تجنب التجمعات العائلية والمخالطة كونهما من أهم الأسباب في انتشار الفيروس وزيادة عدد الحالات القائمة.

كما قامت مديريات الشرطة بالمحافظات والإدارات الأمنية المعنية ومنذ بدء الجائحة وحتى تاريخ 2 يونيو الجاري باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 82994 مخالفة عدم لبس كمامة الوجه في الأماكن العامة، واتخاذ 9570 إجراءً للحفاظ على معايير التباعد الاجتماعي، والقيام بــ 11084 حملة توعوية.

كما تلقى مركز الإسعاف الوطني منذ بدء الجائحة 15132 بلاغا خاصا بجائحة كورونا، حيث باشرها واتخذ الإجراءات اللازمة عن طريق فريق متخصص ومؤهل للتعامل مع هذه الحالات ، بالإضافة إلى أن المعدل اليومي للحالات التي يتم نقلها والاستجابة لها من قبل الإسعاف الوطني، سواء من الحالات القائمة لفيروس كورونا أو حالات الطوارئ العادية بلغ 400 حالة ، فيما قامت آليات إدارة النقل بـ 36662 حركة تم خلالها نقل 100428 حالة منذ بدء الجائحة.

في ذات السياق ، تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني دورها في الحد من انتشار الفيروس، حيث قامت منذ بدء الجائحة بتنفيذ 314533 عمليات تطهير وتعقيم مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية والشوارع والطرقات وغيرها، مع مواصلة عقد الدورات التدريبية حول الطرق الصحيحة لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الاحترازي في المباني والمنشآت الحكومية وأماكن العمل، وبلغ عدد المشاركين في الدورات التي نظمها الدفاع المدني 2238 من المؤسسات والشركات الخاصة ومختلف الجهات الحكومية، فيما بلغ عدد المتطوعين منذ شهر مارس العام الماضي 6134 متطوعاً ، بالإضافة إلى الإشراف على 2209 عمليات تطهير وتعقيم شارك فيها المتطوعون، كما تم تدريب 1230 شخصاً من الكوادر والمتطوعين لتعقيم المساجد، وتنفيذ 107 عمليات تطهير وتعقيم بالتعاون مع شركات التنظيف.