"صدى البلد" يكشف كواليس زيارة ممدوح عباس لنادي الزمالك

حرص ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على التواجد بمقر النادي الأبيض، حيث حضر إلى مقر القلعة البيضاء ظهر اليوم الإثنين.

ودخل ممدوح عباس إلى مقر نادي الزمالك بسيارته، وذلك بعد أن تلقى أفراد أمن بوابة النادي الرئيسية تعليمات من حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون القلعة البيضاء، بدخول ممدوح عباس فور وصوله، واصطحابه إلى مكتبه.

واجتمع ممدوح عباس، مع حسين لبيب لمدة ساعة بمقر نادي الزمالك، وتحدثا عن بعض الملفات الخاصة بالنادي مثل أرض النادي بالسادس من أكتوبر، وملف تجديد العضويات، وملف إنشاء مول وجراج بالنادي أمام بوابة سفنكس داخل النادي.

وأبدى ممدوح عباس، رغبته بالمساهمة في تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأبيض مع القلعة البيضاء، في ظل انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، حالة من الغضب العارم بين جماهير نادي الزمالك؛ بشأن ما تردد حول توقيع “ساسي” لأحد الأندية الخليجية في ظل اقتراب انتهاء تعاقده مع الزمالك، حيث طالبت الجماهير البيضاء باستمرار اللاعب التونسي والتوصل معه لاتفاق مالي مناسب في ظل الأهمية الفنية الكبيرة التي يمثلها بين صفوف الفريق الأبيض.