تخطينا الموجة الثالثة.. خالد مجاهد يزف بشرى سارة بشأن تصنيع لقاح أوروبي جديد.. فيديو

قال خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ،إنه فى منتصف يونيو الجاري سيتم إنتاج أول دفعة من اللقاح المصنع من سينوفاك وبالأمس وزيرة الصحة اجتمعت مع الشركة المنفذة لمتابعة كافة التفاصيل وسيتم العمل على تصنيع لقاح آخر بالاتفاق مع شركة أوروبية لنقل تكنولوجيا التصنيع.

تابع خالد مجاهد، خلال مداخلته الهاتفية في برنامج "من مصر" المذاع علي فضائية cbc، أن مصر استقبلت 600 ألف جرعة من لقاح سينوفاك ضمن الاتفاقية بين الشركة المصرية وبين شركة سينوفاك الصينية التى تم توقيعها فى شهر أبريل الماضي، مضيفاً أن عملية إنتاج اللقاحات تمر بعدة مراحل من أو الاختبارات ومرحلة التعبئة والاعتماد وإجراء دراسات وأخيرا تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء للتأكد من مأمونيتها وفعاليتها.

أكد "خالد مجاهد"،أنه تم التواصل مع السفير الإنجليزي للاجتماع معه لمعرفة تفاصيل وضع مصر على قائمة الحظر من دخول بريطانيا على الرغم من استقرار الوضع الوبائي فى مصر.، منوهاً إلى أن مصر تعدت ذروة الموجة الثالثة من الفيروس.

أوضح "خالد مجاهد "،أنه فى منتصف يونيو الجاري سيتم إنتاج أول دفعة من اللقاح المصنع من سينوفاك وبالأمس وزيرة الصحة اجتمعت مع الشركة المنفذة لمتابعة كافة التفاصيل وسيتم العمل على تصنيع لقاح آخر بالاتفاق مع شركة أوروبية لنقل تكنولوجيا التصنيع.