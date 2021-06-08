عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود البزاوي يطالب بعلاج الطفل رشيد بأغلى حقنة في العالم

صدى البلد

وجه الفنان محمود البزاوي الدعم لحالة الطفل رشيد المصاب بمرض جيني نادر أدى الي ضمور العضلات والخلايا المسئولة عن الحركة. 

 

وكتب محمود البزاوي عبر تويتر قائلا  "ياريت نوصل صوت بابا رشيد ونساعده رشید تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر و هو ضمور العضلات .. و ده بيأثر على الخلايا المسئولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فـ مش هيقدر يقف ولا يمشي #انقذوا_رشيد ".

 

وكشف ياسر طه، والد الطفل "رشيد"، المصاب بضمور العضلات الشوكي، تفاصيل حالة نجله.
 

وقال "طه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "رشيد ابني تم تشخيصه مؤخرا بمرض جيني نادر اسمه ضمور العضلات الشوكي نسبة انتشاره 1:10000 في الأطفال.. المرض دة بيأثر على الخلايا المسؤولة عن الحركة وبيضعف الأطراف فابني مش هيقدر يقف ولا يمشي".
 

وأشار: "لازم نحافظ على جلسات علاجي طبيعي يوميا ومدى الحياة للحفاظ على الحالة من التدهور.. والحل الوحيد هو حقنة بس للأسف الحقنة دي هي الأغلى في العالم تكلفتها 2.1 مليون دولار حوالي 35 مليون جنيه مصري".


وأوضح: "الدواء غالي لأنه أول علاج جيني في العالم"، مردفا: "أنا بطالب وبناشد رئيس الجمهورية لعلاج  ابني يتعالج على نفقة الدولة لأنني لا استطيع دفع هذا الرقم".
 

وتابع: " من شروط تناول الحقنة أن الطفل ياخدها قبل ما يتم سنتين.. والحقنة دي متوفرة في الولايات المتحدة ومؤخرا أصبحت متوفرة في دبي.. وبناشد السيد الرئيس أنه يعالج ابني على نفقة الدولة علشان الوقت المتاح قدامنا هو أقل من 4 شهور".

 

الطفل رشيد انقذوا رشيد برنامج كلمة أخيرة محمود البزاوي ضمور العضلات الشوكي

ترشيحاتنا

شادي محمد: الزمالك لن يقف على رحيل فرجاني ساسي

أحمد موسى: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حققت أفضل النتائج في التقييم الدولي

بدل السيراميك.. سيدة تلصق 7 آلاف عملة معدنية لتزيين أرضية الحمام

دولة جديدة تعتمد لقاح سينوفارم المضاد لفيروس كورونا

حقيقة سحب أرض 6 أكتوبر من الزمالك.. أمين صندوق النادي يوضح

بتكليفات رئاسية.. الحكومة تبدأ تطوير القطاع الصحي لدعم الفئات الأولى بالرعاية.. 5 محافظات مستهدفة في العام المالي القادم لتقديم خدمات التأمين الشامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

بفرمان من موسيماني .. شوبير يعلن اسم أول الراحلين عن الأهلي

فيديوجراف.. هل تنخفض أسعار الفائدة في مصر قريبا ؟

مصدر أمني ينفي وجود تعليمات للفنادق بمنع السيدات المصريات والعربيات بالإقامة دون محرم

تحذير شديد اللهجة من الصحة العالمية لدول العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

طريقة عمل مسقعة باللحمة المفرومة والبشاميل ..و4 وصفات أخرى للأكلة الشعبية

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ