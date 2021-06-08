عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هل ينتهي التقارب بينهما الى الزواج ؟

برفقة هاجر أحمد .. شاهد أحدث ظهور لـ على ربيع

صدى البلد

نشر الفنان على ربيع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات صورة جديدة له.

و ظهر على ربيع فى الصورة برفقة الفنانة هاجر أحمد، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

يذكر أن كشف الفنان على ربيع عن تحضيره لفيلم رعب "زومبي" مع المنتج أحمد السبكى، مؤكدًا:"هنصور قريبا".

وأضاف  على ربيع خلال لقائه مع الإعلامى  عمرو الليثى ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة الحياة، أنه لا يفكر في الزواج الفترة القادمة، وأنه وهب حياته للفن.

وكان الفنان علي ربيع  احتفل بزفاف شقيقته روان، على أحمد عمرو بأحد الفنادق بحضور مجموعة من نجوم مسرح مصر منهم "اس اس ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفى وإبرام ومصطفى بسيط وسليمان عيد والمخرج وائل إحسان وحامد شرب وحسام داغر وكريم فهمي ويزو ومحمد أنور وأحمد الشامي.

وأحيا حفل الزفاف رضا البحراوى و محمود الليثي.

كما شارك الفنان الكوميدي علي ربيع، جمهوره بصورة جديدة له نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وأعلن علي ربيع، من خلالها عن مواعيد عرض مسلسله “أحسن اب” مرة ثانية على الشاشات

علي ربيع هاجر احمد اخبار على ربيع صور هاجر احمد اعمال هاجر احمد

ترشيحاتنا

الضرائب توضح أعداد المشاركين في الفاتورة الإلكترونية وأسباب زيادة الاقرارات.. فيديو

تعرف على سعر ومواصفات أشهر 5 سيارات صينية 2021 في مصر.. صور

زوج يعاقب زوجته بالطلاق لوضعها أنثى ويرفض نسب الطفلة له في الأقصر.. شاهد

هل تفتح أبواب السماء قبل الظهر؟ 5 أسرار عن آخر ساعة قبل الأذان

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

دراسة: النباتيون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من آكلي اللحوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

سموم مخفية تضر بالصحة .. احذر الطهي في هذه الأواني

تقرير أمريكي: فرضية تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني "معقولة"

انتهت.. مفاجأة جديدة فى عقد فرجاني ساسي مع الزمالك وموعد رحيله

مفاجأة سارة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-6-2021 في مصر

بالأسماء .. شوبير يكشف صفقة تبادلية قوية بين الأهلى وبيراميدز

إلغاء بطولة الأمم الإفريقية 2022 .. الكاف يحسم الجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

لا تروح الإحساء أو أبها.. لوحات غامضة في شوارع الرياض تثير حيرة السعوديين|صور

شاهد جثة طفل ملقاة على الأرض داخل مستشفى تثير الغضب في العراق..فيديو

تفاصيل لقاء وزير الكهرباء بـ دياب المرشح لجائزة "ستيفن هوكينج" المليون دولار

فيديو

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

فيديوجراف.. الصكوك السيادية.. ما هي وما فائدتها وهل تخالف الشريعة ؟

فيديوجراف.. مصرع 5 ووفاة 23 أخرين.. تفاصيل حادث أتوبيس الوادي الجديد

فيديوجراف.. تصريحات نارية من هالة صدقي ضد زوجها

المزيد

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: مولانا الشيخ فرج الله الشاذلي

د. محمد عونى يكتب: إطمئنوا يا جماهير القلعة الحمراء

د. شيماء علام تكتب: التحور الجينى للجن

زياد السويفى يكتب: محصل الكهرباء والمواطن

وليد شقوير يكتب: خطأ التشخيص بين طفل إضطراب طيف التوحد وتأخر الكلام

إبراهيم عمران يكتب: أطفالنا والتكنولوجيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ما بعد عصر نتانياهو

د.مجدي بدران

«الليكوبين» والمناعة

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ