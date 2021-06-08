برفقة هاجر أحمد .. شاهد أحدث ظهور لـ على ربيع

هل ينتهي التقارب بينهما الى الزواج ؟

نشر الفنان على ربيع عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات صورة جديدة له.

و ظهر على ربيع فى الصورة برفقة الفنانة هاجر أحمد، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

يذكر أن كشف الفنان على ربيع عن تحضيره لفيلم رعب "زومبي" مع المنتج أحمد السبكى، مؤكدًا:"هنصور قريبا".

وأضاف على ربيع خلال لقائه مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة الحياة، أنه لا يفكر في الزواج الفترة القادمة، وأنه وهب حياته للفن.

وكان الفنان علي ربيع احتفل بزفاف شقيقته روان، على أحمد عمرو بأحد الفنادق بحضور مجموعة من نجوم مسرح مصر منهم "اس اس ومحمد عبد الرحمن وكريم عفيفى وإبرام ومصطفى بسيط وسليمان عيد والمخرج وائل إحسان وحامد شرب وحسام داغر وكريم فهمي ويزو ومحمد أنور وأحمد الشامي.

وأحيا حفل الزفاف رضا البحراوى و محمود الليثي.

كما شارك الفنان الكوميدي علي ربيع، جمهوره بصورة جديدة له نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وأعلن علي ربيع، من خلالها عن مواعيد عرض مسلسله “أحسن اب” مرة ثانية على الشاشات