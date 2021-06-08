عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مطلوب في الزمالك.. 5 معلومات عن ابن ميدو لاعب وادي دجلة

علي نجل أحمد حسام
علي نجل أحمد حسام ميدو

على درب والده، يبدو أن اللاعب الشاب علي أحمد حسام ميدو، يتخذ خطوات سريعة نحو التألق في الملاعب المصرية رغم حداثة سنه، وعدم الوصول إلى الفريق الأول في نادي وادي دجلة بعد.

وفاجأ نادي الزمالك، وادي دجلة بخطاب لضم اللاعب الناشئ إلى صفوفه، باعتبار أن الزمالك، أحق بخدمات اللاعب الذي نشأ فيه والده.

خطاب الزمالك 

وقال نادي الزمالك في خطابه لـ وادي دجلة، ما نصه: «تتقدم إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضي بالشكر للتعاون المستمر بين النادي وهيئتكم الموقرة والمتمثل في تبادل الخبرات في كافة الأنشطة الرياضية وخاصة نشاط كرة القدم وتطلب موافقتكم الكريمة على انتقال اللاعب علي أحمد حسام المقيد بفريق ناديكم الموقر لكرة القدم من مواليد 2003 إلى صفوف نادي الزمالك دون أي إلتزام مالي تجاه النادي، ونتمنى دوام التوفيق والتعاون».  

معلومات عن علي أحمد حسام 

ويُعد الناشئ علي أحمد حسام، من أبرز اللاعبين في صفوف نادي وادي دجلة، حيث برز دوره مؤخرًا في قيادة فريق الشباب بوادي دجلة خلال منافسات دوري الجمهورية.

علي ميدو من مواليد 2004، ونظرًا لتألقه اللافت تم تصعيده إلى فريق 2003 بالنادي، ليجذب الأنظار بتألقه.

تلقى علي أحمد حسام، عروضا من أكثر من نادي، حسب تصريحات صحفية من مصادر بالزمالك، لكنه يفضل الإنتقال للزمالك.

علاقة ميدو بـ علي 

يحرص أحمد حسام ميدو على تشجيع إبنه دائما، والاحتفال بانجازاته وعيد ميلاده من خلال حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ميدو ذات مرة صورة لإبنه من مباراة تفوق فيها الأهلي على وادي دجلة بسباعية مقابل هدف واحد أحرزه علي، حيث كتب ميدو «كويس على ابنى جاب جول فى الأهلي.. برافو ياللا يا علي»

احمد حسام ميدو نجل ميدو الزمالك وادي دجلة ميدو

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: فحص 16 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية

بالأرقام.. خبير: إثيوبيا لن تخزن أكثر من 6 مليارات متر مياه أمام سد النهضة

خطة استراتيجية بين "السياحة" و"الطيران" لجذب الوافدين لمصر

جانب من مُقتنيات عبد الحليم حافظ على هامش حفلات الهولوجرام.. تفاصيل وأسعار التذاكر

الفيض الذي لا ينتهي ..7 سنوات من تنصيب السيسي رئيسا لمصر

رسميا.. سكودا العالمية تعلن إطلاق إينياك Sportline iV 2021 الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر نص أمر إحالة 8 متهمين في قضية التخابر الجديدة: إمداد داعش بمعلومات عن محطتي رمسيس وسيدي جابر

تعاونوا مع داعش.. تفاصيل أمر إحالة 8 متهمين في قضية التخابر الجديدة للجنايات

خاص.. أنشيلوتي يحسم موققه من ضم محمد صلاح إلى ريال مدريد

تفاصيل مؤثرة في حياة محفظ القرآن بالبحيرة قتله مسجل خطر بسبب 5 جنيهات

بحد أدنى 250 جنيها | زيادات جديدة لأصحاب المعاشات والموظفين والصرف أول يوليو.. تفاصيل

كل ما تريد معرفته عن مدينة نور وأسعار الشقق وكيفية الحجز

موقف محرج.. رجل يصفع الرئيس الفرنسي.. والإليزيه: تم اعتقاله.. شاهد

جريمة أسرية جديدة.. فلاح يقتل شقيقه ويصيب أمه في الجيزة بسبب الميراث

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسدت حضارة مصر.. صورة شابة أسوانية حازت على إعجاب الاتحاد الأوروبي

شاهد .. أسماك قرش المطرقة تحيط بامرأة على عوامة من كل جانب

الناجي الوحيد طفل.. دهس عائلة مسلمة بوحشية في لندن والكشف عن القاتل|صور

عاش هنا يوثق حقيقة نبؤة عادل إمام بوفاة مجدى وهبه صغيرا.. وحقيقة سجنه ووفاته بسبب المخدرات

فيديو

فيديو جراف.. روبوتات الحرم.. كيف استعدت السعودية لـ موسم الحج؟

فيديوجراف.. تفاصيل العثور على كشف أثري يعود للأسرة 26 بالإسماعيلية

فيديوجراف| موجود في البصل.. الفرق بين الفطر والعفن الأسود

فيديوجراف.. قرارات جديدة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2021

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامه الصعيدى يكتب: أندية الشركات عضويات بلا عضوية

ياسر عبيدو يكتب: الجهل صنعة

د. علاء الشال يكتب: ذكرى وفاة الرسول الكريم

عثمان المقدم يكتب: بلاد الشام

وسيم عبد الحكم يكتب: حب الأوطان من الإيمان

محمد الجزيري يكتب: أين نحن منك أيها الشيخ مُجاهِد «المجاهد»؟!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً

بهجت العبيدي

ثمرات تحرير العقل من الأوهام والخرافات!

المستشار سُليمان عبدالغفار

على هامِشْ رُباعيَّات چاهين.!!

إسلام كمال

هل يعطل نفتالى المسار المصري؟!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: المستقبل كحاضر متغير

ريهام مازن

7 سنوات.. عيش حرية عدالة اجتماعية

مني أحمد

نهاية نتنياهو ومستقبل الحكومة الائتلافية

إيمان الدربي

وتحقق حلم عائشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ