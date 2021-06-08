مطلوب في الزمالك.. 5 معلومات عن ابن ميدو لاعب وادي دجلة

على درب والده، يبدو أن اللاعب الشاب علي أحمد حسام ميدو، يتخذ خطوات سريعة نحو التألق في الملاعب المصرية رغم حداثة سنه، وعدم الوصول إلى الفريق الأول في نادي وادي دجلة بعد.

وفاجأ نادي الزمالك، وادي دجلة بخطاب لضم اللاعب الناشئ إلى صفوفه، باعتبار أن الزمالك، أحق بخدمات اللاعب الذي نشأ فيه والده.

خطاب الزمالك

وقال نادي الزمالك في خطابه لـ وادي دجلة، ما نصه: «تتقدم إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضي بالشكر للتعاون المستمر بين النادي وهيئتكم الموقرة والمتمثل في تبادل الخبرات في كافة الأنشطة الرياضية وخاصة نشاط كرة القدم وتطلب موافقتكم الكريمة على انتقال اللاعب علي أحمد حسام المقيد بفريق ناديكم الموقر لكرة القدم من مواليد 2003 إلى صفوف نادي الزمالك دون أي إلتزام مالي تجاه النادي، ونتمنى دوام التوفيق والتعاون».

معلومات عن علي أحمد حسام

ويُعد الناشئ علي أحمد حسام، من أبرز اللاعبين في صفوف نادي وادي دجلة، حيث برز دوره مؤخرًا في قيادة فريق الشباب بوادي دجلة خلال منافسات دوري الجمهورية.

علي ميدو من مواليد 2004، ونظرًا لتألقه اللافت تم تصعيده إلى فريق 2003 بالنادي، ليجذب الأنظار بتألقه.

تلقى علي أحمد حسام، عروضا من أكثر من نادي، حسب تصريحات صحفية من مصادر بالزمالك، لكنه يفضل الإنتقال للزمالك.

علاقة ميدو بـ علي

يحرص أحمد حسام ميدو على تشجيع إبنه دائما، والاحتفال بانجازاته وعيد ميلاده من خلال حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ميدو ذات مرة صورة لإبنه من مباراة تفوق فيها الأهلي على وادي دجلة بسباعية مقابل هدف واحد أحرزه علي، حيث كتب ميدو «كويس على ابنى جاب جول فى الأهلي.. برافو ياللا يا علي»