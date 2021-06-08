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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أحدهما للالتهاب والآخر للإيدز.. أحدث أدوية فعالة لعلاج فيروس كورونا

أدوية فعالة لعلاج
أدوية فعالة لعلاج فيروس كورونا

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن أحدث علاجات فيروس كورونا من قبل باحثون من المعهد الوطني للامراض المعدية باليابان وجامعة أكسفورد البريطانية وجامعة إنديانا الأميركية، ان هناك دوائين يوفران فعالية مثبطة لفيروس كورونا المستجد.

 

أدوية فعالة لعلاج فيروس كورونا



وتابع الباحثون المشرفون على الدراسة، ان الدوائين هما "سيفارانثين" الذي يُستخدم لعلاج الالتهاب، و"نلفينافير"، المعتمد لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) يمكنهم التصدي لعلاج فيروس كورونا ، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية .
 

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وأوضح الباحثون، أنه يمنع "سيفارانثين" دخول عدوى فيروس كورونا إلى الخلايا عن طريق منع الفيروس من الارتباط بالبروتين الموجود على غشاء الخلية، الذي يستخدمه كبوابة، وفي المقابل، عمل "نلفينافير" على منع الفيروس من التكاثر داخل الخلية عن طريق تثبيط البروتين الذي يعتمد عليه الفيروس للتكاثر.
 

أدوية فعالة لعلاج فيروس كورونا


وأشار الباحثون، إلى أن هذين الدواءين لهما آليات مميزة مضادة لعدوى فيروس كورونا، لذا فإن استخدامهما معاً يمكن أن يكون فعالاً بشكل خاص للمرضى، مع نماذج حسابية تتنبأ بأن العلاج المشترك بـ"السيفارانثين - نلفينافير" يمكن أن يسرّع في ازالة فيروس كورونا من رئتي المريض بأقل من 4 إلى 9 أيام.

وأفاد الباحثون، ان هذا العلاج الثنائي ليس جاهزاً للتداول في أنظمة الرعاية الصحية حتى الآن، لكن النتائج التي تم التوصل عليها تبرر أهمية الحاجة إلى إجراء مزيد من الأبحاث حول الإمكانات السريرية للعلاج بـ"السيفارانثين - نلفينافير"، وفقط بعد ذلك يمكننا أن نقول على وجه اليقين إنه مفيد.

وأضاف الباحثون، إلى أن تطوير علاج "سيفارانثين - نلفينافير" قد يوفر للأطباء ومرضى فيروس كورونا خياراً جديداً هم في أمسّ الحاجة إليه.

فيروس كورونا علاج فيروس كورونا الايدز الالتهاب البروتين أحدث علاجات فيروس كورونا

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