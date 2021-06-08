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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

مرض السكري أخطرها

منها السمنة وزيادة الوزن .. 6 مخاطر تجنبها من الزيوت المهدرجة

مخاطر الزيوت المهدرجة
مخاطر الزيوت المهدرجة

نتناول الأطعمة باستمرار والفاست فود، والذي في الغالب يحتوي على الزيوت المهدرجة، حيث انها تستخدم في تحضير العديد من الأطعمة دون وعي بمخاطرها على الصحة، ولكن في السطور التالية سوف نتناقش معكم بمخاطر الزيوت المهدرجة.
 

مخاطر الزيوت المهدرجة 


قالت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أنه تعتبر الزيوت المهدرجة النباتية سائلة، ويتم تسخينها وإضافة الهيدروجين لها لتتحول إلى الحالة الصلبة في درجة حرارة الغرفة العادية وتصنع الشركات منها السمن النباتي.

 

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وأضافت الدمرداش في منشور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أنه يدخل الزيوت المهدرجة في تصنيع الكثير من المعجنات من الأطعمة الجاهزة والمعلبة، ويستخدمها الجميع دون وعي بأضرارها على الصحة، والتي تشمل ما يلي :
 

مخاطر الزيوت المهدرجة 



1- السمنة و زيادة الوزن وزيادة الدهون في الجسم وبالأخص الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار، وتقلل من نسبة الكوليسترول النافع (HDL) و بالتالي تؤدي الى أمراض القلب وتصلب الشرايين .

2- مرض السكر (النوع الثاني) بسبب السمنة التي تحدث نتيجة استخدام الزيوت المهدرجة .

3- واستخدام الزيوت المهدرجة وإضافة مركبات صناعية أخرى لها لتتحول للحالة الصلبة لتصنيع السمن النباتي منها يزيد من فرص الإصابة بالسرطان.

4- الإصابة بسوء هضم و اضطرابات في الهضم وآلام في المعدة .

5- ارتفاع ضغط الدم بسبب حدوث السمنة و زيادة نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية .

6- انهيار جهاز المناعة بسبب السمنة وارتفاع ضغط الدم؛ حيث يكون جهاز المناعة غير قادر على مقاومة الفيروسات و الميكروبات و بالتالي يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بالأمراض .
 

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