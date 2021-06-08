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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات.. شاهد "فورد" تطلق مافريك موديل 2022 رسميا

صدى البلد

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات، الإعلان الرسمي عن سيارتها بيك أب الجديدة كليا، مافريك موديل 2022 ذات المحرك الهجين.

وقالت شركة فورد إن السيارة مافريك موديل 2022، هي أول سيارة بيك أب أمريكية هجينة بالكامل بشكل قياسي، وأفضل بيك أب في كفاءة استهلاك الوقود بـ 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

وتأتى السيارة مافريك موديل 2022 ، مقارنتا رينجر أقصر بـ 11.1 إنش وأكثر انخفاضاً بـ 2.1 إنش ، حيث وصفتها فورد بانها أصغر بيك أب في مجال فورد .

وتستمد السيارة فورد مافريك موديل 2022 على محرك هايبرد 2.5 لتر 4 سلندر بقوة إجمالية 191 حصان ودفع أمامي وناقل CVT، وتتمتع بمدى إجمالي 805 كيلومتر لكل خزان وقود، مع قدرة على حمل 680 كيلوجرام وسحب 907 كيلوجرام بحد أقصى.

كما ستتوفر البيك أب مافريك بمحرك آخر 2.0 لتر إيكوبوست بقوة 250 حصان وعزم 375 نيوتن متر، متصل بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات ودفع أمامي أو كلي.

وتأتى المقصورة الداخلية للسيارة مافريك بمقصورة أربعة أبواب تسع لـ 5 أفراد ، و شاشة معلومات ترفيهية 8 إنش بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي وواي فاي يدعم 10 أجهزة  .

بالإضافة الى إمكانية متابعة إعدادات وحالة البيك أب وفتح وغلق الأبواب وتشغيل وإيقاف المحرك عبر الجوال .

وأوضحت شركة فورد أن السيارة مافريك موديل 2022 ستصل إلى الأسواق في خريف هذا العام 2021، أما عن السعر الرسمي لها، فهي تبدأ من 20,000 دولار .

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صناعة السيارات عام 2021 فورد سيارة بيك اب موديل 2022 فورد الأمريكية مافريك فورد مافريك

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