يجب تأجيل الحمل في هذه الحالة.. طبيب بـ قصر العينى يحذر السيدات

كورونا

طالب الدكتور محمد أبو القاسم أستاذ النساء و التوليد بقصر العيني، من السيدات بـ تأجيل الحمل من أجل الحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن الدولة توفر لقاح كورونا بالمجان لجميع المواطنين فوق سن الـ 18 عامًا، وغير الحوامل.

أضاف محمد أبو القاسم خلال حواره ببرنامج " كلام جديد" المذاع على قناة الصحة والجمال، تقديم الإعلامية مى حسن، أن الفترة الأخيرة ظهر " الفطر الأسود " الذى يأتى بسبب ضعف المناعة، مؤكدًا أن حمل المرأة يتسبب فى نقص المناعة وبالتالى قرار تأجيل الحمل فى هذه الفطر أمر ضروري.



وحذر أبو القاسم، السيدات من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، ثم بعد ذلك حدوث حمل، مشيرًا إلى أنه فى هذه الحالة لن تحصل المرأة على الجرعة الثانية من اللقاح، ولذلك تأجيل الحمل لمدة عامين، الحصول على وسيلة.



وكشف أن لقاح كورونا هو خط الدفاع الأول مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والجميع مطالب بالتسجيل بـ وزارة الصحة للحصول على اللقاح.