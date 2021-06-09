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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

استشاري يوضح خطوات عملية الحقن المجهري

الحقن المجهري
الحقن المجهري

أوضح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، خطوات عملية الحقن المجهري، مشيرا إلى أنه يتم اللجوء للحقن المجهري بعد مرور فترة على الزواج لحل مشكلة تأخر الإنجاب والتغلب على العقم الناتج عن عدم وجود حيوانات منوية متحركة.

ولفت الدكتور الملا، إلى أن الطبيب يقوم بأخذ عدد من الحيوانات المنوية من الرجل والبويضات من المرأة، ثم يقوم بتنظيف هذه الحيوانات المنوية والبويضات قبل استخدامها، ثم فحصها تحت المجهر بحيث يمكن اختيار الحيوانات المنوية الأكثر ملاءمة لعملية الحقن.

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وأكد  أنه يفضل أن تكون الحيوانات المنوية المختارة للحقن متحركة ولا تظهر أي تشوهات في شكلها.

وأوضح الملا، أنّ الحيوانات المنوية التي يتمّ جمعها من خلال الخصية أو الأنبوب البربَخيّ بشكل مباشر قد تؤدي إلى معدلات إخصاب أعلى حتى وإن كانت غير قادرة على الحركة، مقارنة بالحيوانات المنوية التي يتم جمعها من خلال القذف.


وأضاف ، أن الطبيب يقوم بتخفيف السائل الذي تتعلّق فيه الحيوانات المنوية، وذلك باستخدام مواد كيميائية معينة، بحيث يصبح بإمكان الحيوانات المنوية أن تتحرك بحرية أكبر.

ولفت استشاري الحقن المجهري والمناظير إلى أنه تتم زراعة البويضة بعد حقنها بالحيوان المنوي لمدة 16-20 ساعة، ثم يتم تقييم الإخصاب، حيث يتم فصل البويضات التي يتم تخصيبها طبيعيا عن تلك التي لم يتم تخصيبها بشكل طبيعي أو تلك التي لم تُخصب، ووضع البويضات المخصبة في بيئة مناسبة.

الحقن المجهري عملية الحقن المجهري خطوات عملية الحقن المجهري علاج العقم أحمد عاصم الملا

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