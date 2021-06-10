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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن من أصحاب الهمم يناشد لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة

صدى البلد

استغاث المواطن طارق محمد حجازي، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من عدم استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لإعانته على المعيشة.

 

وقال طارق فى رسالته: “أنا مريض وأعاني من ( نزيف فى المخ ، ونزيف تحت الأم العنكبوتية ، وتسببت فى تجمع دموى فى المخ والأثر منها وبمطابقة رسم المخ وجد تغيرات به وبعاني من تشنجات و نوبات صرعية كبرى مزمنة وهى بؤرة صرعية بالمخ والنتيجة هى فى التقرير الطبية والأشعات وكمان رسم المخ من المستشفيات الجامعية والحكومية والقومسيون الطبى الصادر من التأمين الصحى من إدارة التأمينات والمعاشات الحكومية / ابن سندر ، ومكتب التأهيل الإجتماعي للمعاقين بالوايلى جمعية الأمل لتنمية الخدمات الاجتماعية في القبيسى فى غمرة، والقيد بسجل البطاقات بالمكتب رقم (٢٧٤)بتاريخ (٨_٣_٢٠١٧)”.


وأضاف: "تم التحويل على قومسيون طبى فى التامين الصحى فى المؤسسة العلاجية عيادة ناصر فى الإسعاف وتم إصدار لى كارنيه من ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة ( صرع مستقر )، مناشدا المسئولين النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف والموافقة على إصدار " كارنيه الخدمات المتكاملة “ لأن ليس لى دخل آخر وأحتاج إلى مصاريف علاجى و تكاليف معيشة أنا وابني الصغير”.

 

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 01030811068

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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ذوي الاحتياجات الخاصة التأمين الصحي نوبات صرع خدمة بين الناس مصاريف علاج

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