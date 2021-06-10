مواطن من أصحاب الهمم يناشد لاستخراج كارنيه الخدمات المتكاملة

استغاث المواطن طارق محمد حجازي، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يتضرر فيها من عدم استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لإعانته على المعيشة.

وقال طارق فى رسالته: “أنا مريض وأعاني من ( نزيف فى المخ ، ونزيف تحت الأم العنكبوتية ، وتسببت فى تجمع دموى فى المخ والأثر منها وبمطابقة رسم المخ وجد تغيرات به وبعاني من تشنجات و نوبات صرعية كبرى مزمنة وهى بؤرة صرعية بالمخ والنتيجة هى فى التقرير الطبية والأشعات وكمان رسم المخ من المستشفيات الجامعية والحكومية والقومسيون الطبى الصادر من التأمين الصحى من إدارة التأمينات والمعاشات الحكومية / ابن سندر ، ومكتب التأهيل الإجتماعي للمعاقين بالوايلى جمعية الأمل لتنمية الخدمات الاجتماعية في القبيسى فى غمرة، والقيد بسجل البطاقات بالمكتب رقم (٢٧٤)بتاريخ (٨_٣_٢٠١٧)”.



وأضاف: "تم التحويل على قومسيون طبى فى التامين الصحى فى المؤسسة العلاجية عيادة ناصر فى الإسعاف وتم إصدار لى كارنيه من ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة ( صرع مستقر )، مناشدا المسئولين النظر إلى حالته بعين الرحمة والعطف والموافقة على إصدار " كارنيه الخدمات المتكاملة “ لأن ليس لى دخل آخر وأحتاج إلى مصاريف علاجى و تكاليف معيشة أنا وابني الصغير”.

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