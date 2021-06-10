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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب فى مخزن كرتون الشركة المصرية للزجاج بشبرا الخيمة

حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية فى القليوبية من السيطرة على حريق نشب بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد بشبرا الخيمة ، دون خسائر بالأرواح وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد.
وعلى الفور جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وانتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، ورجال الحماية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـسيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح.
وبالفحص والمعاينة تبين أن الحريق نشب بمخزن الكرتون بالشركة المصرية للزجاج والبلور بمسطرد وأن المخزن مقام على 45 متر مربع، كما أن الحريق نشب  بالمخزن كله، ولا يوجد خسائر بالأرواح، حيث تم منع امتداد النيران لباقى أجزاء المصنع فيما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.

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