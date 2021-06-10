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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهداف إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.. صحة النواب توضح

ايناس عبد الحليم
ايناس عبد الحليم

قالت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن فكرة انشاء صندوق الطوارئ الطبية  تعتمد على تواجد تمويل وضمان استمرارية  التمويل لتقديم خدمة صحية للمواطن المصري، إضافة إلى ضمان توفير  المستلزمات الطبية والادوية.

 

وأضافت إيناس عبد الحليم في حوارها  في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، "   الصندوق يوفر تمويل للحوادث والطوارئ في الدولة وفي نفس الوقت لا يكلف المواطن اي اعباء اضافية ".

 

وتابع ايناس عبد الحليم :" بعد جائحة كورونا أصبح هناك أولوية لتوفير صندوق الطوارئ الطبية  من اجل توفير تمويل للدولة من اجل مواجهة أي وباء ".

 

واكملت ايناس عبد الحليم :"  فيروس كورونا كشف فشل منظومات صحية في دول كبرى"، مضيفة :" صندوق الطوارئ الطبية  يوفر تمويل الطوارئ  بالتوازي مع العمل على القضاء على قوائم الانتظار وإجراء العمليات الجراحية العاجلة ".

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