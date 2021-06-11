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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مكافحة الأمراض والأوبئة الأبرز .. 12 اختصاصا لـ لجنة الصحة بـ مجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ويتولى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور، ووفقاً لأحكام  اللائحة الداخلية له ، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

 و تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس النواب، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين حقوق وواجبات الأعضاء، والإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس وغيره من السلطات والجهات.

 ونصت المادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه :"  بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات الخاصة بكل لجنة .

 

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اختصاصات لجنة الصحة 

 

لجنة الشئون الصحية تختص بالأعمال الآتية :

 

1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

2- التأمين الصحى الشامل

3- التثقيف الصحي. 

4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض. 

5- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم.

 6- الصحة النفسية.

 7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا. 

8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد. 

9- الرعاية الصحية للمسنين.

 10- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية. 

11- التشريعات الصحية.

 12- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. 

 

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.

 

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