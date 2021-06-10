الإسكان: الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع سكن العاملين بالعاصمة

بتكلفة 3.4 مليار جنيه..

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع سكن العاملين بالجهاز الإداري للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية في مدينة بدر.

وأضاف خلال تصريحات صحفية أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تقدر بحوالي 3.4 مليار جنيه تقريبا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 9024 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 115 و118 متر، و يتم تسليمها كاملة التشطيب.



وأوضح وزير الإسكان أن الدولة قامت بتسعير الوحدة بقيمة التكلفة فقط دون احتساب قيمة الأرض أو أعمال المرافق على أن يتم تسكين تلك الوحدات للموظفين حتى درجة مدير عام، مشيراً إلى أن قيمة الشقة تبلغ حوالي 480 ألف جنيه يقوم المواطن بسداد نسبة 20% تقريبا من الوحدة،



وأكد أن المرحلة الثانية من تلك الوحدات تضم 4700 وحدة سكنية باستثمارات تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه بلغت نسبة التنفيذ بها حوالي 20%.