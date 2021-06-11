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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لضمان نجاحها .. نصائح يجب اتباعها بعد عملية الحقن المجهرى

الحقن المجهري
الحقن المجهري

أكد الدكتور أحمد عاصم الملا أستاذ واستشاري الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن الحقن المجهري من وسائل الطب الحديثة التي أحدثت طفرة في زيادة فرص الحمل لمن يعانون من تأخر الإنجاب أو العقم، ويتطلب الحقن المجهري الالتزام ببعض الإرشادات قبل العملية وبعدها لضمان نجاح الحمل والوصول لنتائج إيجابية. 


وأوضح الدكتور أحمد عاصم الملا بعض السيدات يعتقدن أن الراحة بعد الحقن المجهري ستحافظ على الجنين وتثبته إلا أن هذا اعتقاد خاطئ، حيث أن الراحة التامة في الفراش بدون أي حركة تؤثر سلبًا على نتائج الحقن المجهري، ويجب الالتزام بالراحة التامة من ساعتين إلى أربع ساعات فقط بعد الحقن داخل المركز، ولا مانع من القيام بمجهود طبيعي، فالحركة تساعد على تنشيط الدورة الدموية ومنع تجلطات الساقين مع ضرورة الابتعاد عن الأنشطة الشاقة والمجهدة.

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وقال هناك بعض النصائح التي تساعد على نجاح عملية الحقن، فالمتابعة الدورية مع الطبيب المختص لعمل فحص بالسونار والتأكد من حالة الجنين وثبوته في الرحم، وتجنب الراحه بعد الحقن المجهري والاستلقاء على الفراش لفترة طويلة بدون حركة، والحرص على القيام بنشاطات بدنية بسيطة لتنشيط الدورة الدموية.


ونصح الملا انه يجب تجنب حمل الأشياء الثقيلة والقيام بمجهود بدني شاق، والاهتمام بتناول الأغذية الصحية والإكثار من السوائل لتجنب الإمساك، وتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على مكونات تسبب انقباض الرحم، كالتوابل والقرفة، والامتناع عن مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة.


وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا هناك عدة نصائح قبل ترجيع الاجنة المجمدة تخص النشاط الحركي للزوجة والنظام الغذائي يجب الالتزام بها أيضا للوصول إلى النتائج المرجوة ونجاح الحمل بأمان.

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